نيويورك تخرج من عزلتها.. تحية لمحاربي كورونا

على غرار دول كثيرة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأميركيين وهم يصفقون تقديراً لما تقدمه الطواقم الطبية في مكافحة فيروس كورونا.

وليلة الجمعة، وقف النيويوركيون الذين كانوا أكثر المتضررين من الفيروس على شرفات المنازل لشكر العاملين في الخطوط الأمامية في معالجة المصابين.

تحية من رجال الإطفاء

وانضم رجال الإطفاء إلى المواطنين، واصطفوا خارج مراكزهم ليهتفوا للعاملين لاسيما أولئك الذين ينقلون المصابين إلى المستشفيات.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن "العدو غير المرئي سيتراجع قريبا"، في إشارة إلى فيروس كورونا "كوفيد-19"، الذي أودى بحياة الآلاف بالولايات المتحدة الأميركية.

وخلال مؤتمر صحافي لخلية الأزمة الأميركية لمواجهة كورونا، قال ترمب إن "هناك علامات واضحة على نجاح خطتنا لإنقاذ الأرواح"، مضيفاً أن السلطات الأميركية تتوقع تسجيل أقل من 100 ألف وفاة بفيروس كورونا.

أصبحت الولايات المتحدة أوّل دولة في العالم تتجاوز عتبة الألفَي حالة وفاة خلال يوم واحد بسبب فيروس كورونا المستجدّ، وذلك إثر تسجيلها 2108 وفيات إضافيّة خلال 24 ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الجمعة الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي.

العدو سيتراجع

وأسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة ما لا يقل عن مئة ألف شخص في العالم، حوالي 70% منهم في أوروبا، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر، وفق حصيلة وضعتها وكالة فرانس برس الجمعة الساعة 17,30 بتوقيت غرينتش استنادا إلى مصادر رسمية.