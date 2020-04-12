أميركا ضحية كورونا الأولى.. أكثر من 20 ألف وفاة

ارتفعت إلى أكثر من 20 ألفا حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد، استنادا إلى أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكنز السبت.

وأشارت الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرّاً إلى أن حصيلة وفيات الفيروس في الولايات المتحدة بلغت 20,071 بينما وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 519,453.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 107064 شخصا في العالم منذ ظهوره نهاية كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية السبت الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش.

وشُخّصت أكثر من 1745290 إصابة رسمياً في 193 دولة وإقليما منذ بداية الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً، إذ يلجأ عدد كبير من البلدان فقط إلى فحص الحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى. ومن بين هذه الحالات، هناك 344600 تماثلوا للشفاء.

منذ آخر تعداد الجمعة الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش، سجلت 6205 وفاة و81219 إصابة جديدة على الأقل حول العالم.

وخلال 24 ساعة، سجلت المملكة المتحدة 917 حالة وفاة مقابل 635 في فرنسا.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا 19468 من 152271 إصابة، وفي إسبانيا 16353 وفاة (161852 إصابة)، وفرنسا 13832 وفاة (129654 إصابة)، والمملكة المتحدة 9875 وفاة (78991 إصابة).

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وسجلت الصين القارية (دون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث ظهر الفيروس أول مرة نهاية كانون الأول/ديسمبر، إجمالي 81953 إصابة (46 جديدة بين الجمعة والسبت)، بينها 3339 وفاة (3 منها جديدة) و77525 حالة شفاء.

وبلغ مجموع الوفيات في أوروبا السبت عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش 73948 وفاة من بين 898273 إصابة.

وأحصيت في آسيا 4734 وفاة و134227 إصابة، وفي الشرق الأوسط 4649 وفاة و96597 إصابة، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 2381 وفاة و57797 إصابة، وأفريقيا 726 وفاة و13297 إصابة.