شاهد أطباء يحتفلون بعيد ميلاد طفل مصاب بكورونا

في مستشفى بولاية سيدي بلعباس غرب الجزائر، حيث يتلقى عدد من مصابي فيروس كورونا المستجد العلاج، احتفل الطاقم الطبي العامل بعيد ميلاد طفل مريض بالفيروس، وذلك لإدخال الفرحة عليه ورفع معنوياته ومساعدته على التعافي، في مشهد لقي تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقطع فيديو رصد هذه اللحظات، أشاع مجموعة من الأطباء والممرضين أجواء من الفرح والبهجة داخل غرفة الطفل المصاب، عندما قاموا بتجهيز احتفال صغير بعيد ميلاده، فاشتروا له كعكة الميلاد وزيّنوا غرفته وغنوا له "عيد ميلاد سعيد، سنة حلوة يا جميل"، متمنين له الحياة السعيدة وطول العمر، وذلك بالرغم من ضغوط العمل اليومية التي يواجهونها في مكافحة الفيروس وعلاج المصابين.

وظهر الطفل المصاب فرحا بهذه اللفتة الإنسانية، وهو يتعامل مع كعكة الميلاد، ثم قدم الشكر لكل الذين شاركوه فرحته، ووجه دعوة إلى الجزائريين لملازمة بيوتهم والتزام إجراءات الحجر الصحي، من أجل حماية أنفسهم من هذا الفيروس.

وأحصت السلطات الصحيّة بالجزائر، حتى يوم السبت، 1825 إصابة و275 حالة وفاة، وسجلت تراجعا نسبيا في عدد الإصابات والوفيات اليومية مقارنة بالأيام الماضية.