مصر.. 11 وفاة جديدة بكورونا و 145 إصابة

أعلنت وزارة الصحة المصرية السبت عن تسجيل 145 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 11 حالة، كما ذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في البلاد بالفيروس حتى السبت، هو 1939 حالة، من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و146 حالة وفاة.



وكشفت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافى.

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وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًة إلى وفاة 11 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.