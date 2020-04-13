السودان.. حظر تجول شامل في الخرطوم لمواجهة كورونا

أعلنت السلطات السودانية، الاثنين، فرض حظر التجول الشامل في كل أجزاء العاصمة الخرطوم لثلاثة أسابيع ابتداء من السبت، وذلك لمواجهة تفشي وباء كوفيد 19 بعد تسجيل عشر إصابات في يوم واحد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) "السودان يعلن فرض حظر التجول الشامل لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من السبت المقبل في إطار جهود مكافحة جائحة كورونا".

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وقال أكرم علي التوم، وزير الصحة في بيان بثه التلفزيون الرسمي "وصلت حالات المصابين بفيروس كوفيد 19 حتى منتصف ليل الأحد الثاني عشر من نيسان / أبريل إلى عشر حالات ومن بين هذه الحالات رجل أجنبي توفي داخل مستشفى بالخرطوم".

واشتكى التوم من نقص الأدوية ومستلزمات الوقاية للكوادر الصحية، وقال "ليس عندنا أدوية ومعينات الوقاية للكادر الصحي اقتربت من النفاد، كما أن مواد الفحص التي حصلنا عليها من المنحة الصينية قاربت على النفاد".

وأكد الوزير وفاة أحد الموجودين في العزل الصحي ليرتفع عدد المتوفين جراء الوباء إلى أربعة.

وأضاف "بهذه الإصابات الجديدة وصلنا إلى مرحلة الانتشار المجتمعي".

وفي الرابع والعشرين من آذار / مارس الماضي فرضت السلطات حظر تجول جزئيا في جميع مدن البلاد.

كان السودان قد أعلن في الثالث عشر من آذار/مارس الحالي رصد أول إصابة بالفيروس ووفاة المصاب.