الوباء يتفشى في موسكو.. وقبضة إلكترونية لمراقبة العزل

مع تفشي فيروس كورونا، أطلقت مدينة موسكو، الاثنين، نظام أذونات تنقل إلكترونية لتعزيز مراقبة الالتزام بإجراءات العزل في العاصمة الروسية، بؤرة الفيروس المستجد في البلاد، حيث تستنفد طاقات الأجهزة الطبية.

تشمل هذه الأذونات التي يمكن الحصول عليها عبر تقديم طلب إلكتروني على موقع البلدية، التنقلات بالسيارة أو وسائل النقل العام للتوجه على سبيل المثال إلى العمل أو الطبيب أو المنزل الريفي.

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السير على الأقدام مسموح

وسيتمكن سكان موسكو من التنقل سيرا على الأقدام بحرية للتوجه إلى السوبرماركت أو لنزهة الكلب، لكن البلدية حذرت من أنها ستعمد عند الضرورة إلى تشديد النظام ليشمل تلك التنقلات أيضا حتى ضمن الحي السكني.

ويعفى من هذا النظام الموظفون البلديون، والعسكريون والقضاة والمحامون وكتاب العدل والصحافيون في تنقلاتهم المهنية.

وبدأ منح هذه الأذونات، الاثنين، على أن يكون فعالا بالكامل الأربعاء.

وأعلن عن هذا الإجراء، الجمعة، في خطاب متلفز ألقاه رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أشار فيه أيضا إلى وقف عمل كل الشركات غير الأساسية تقريبا.

كما تحدث سوبيانين عن وضع "تفاقم" الأسبوع الماضي رغم إجراءات العزل التي أرغمت 75% من السكان على البقاء في المنازل بحسب قوله. وقال إنه يتوقع أن تكون الأسابيع المقبلة "صعبة".

وكانت مساعدته اناستازيا راكوفا أعلنت من جهتها أن الأجهزة الطبية في موسكو على وشك الانهيار في هذه المدينة التي تعد 12 مليون نسمة حيث لا يتم احترام إجراءات العزل بشكل كامل.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بإغلاق روسيا لشهر كامل في نيسان/أبريل مع دفع أجور كل الموظفين غير القادرين على أداء أعمالهم بسبب إجراءات العزل.

2558 إصابة جديدة

بالتزامن، سجلت روسيا اليوم الاثنين، 2558 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ارتفاع يومي قياسي يقفز بإجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 18328 حالة.

وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا، إن عدد المتوفين من المصابين بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بلغ 148 شخصا حتى الآن بعد أن زادوا 18 وفاة الليلة الماضية.