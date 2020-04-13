إصابات جديدة..128 في عمان و66 بالكويت والبحرين تسجل 212

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، تسجيل 128 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وذكرت وزارة الصحة العمانية أن العدد الإجمالي للحالات المصابة في سلطنة عمان وصل إلى 727 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات أربع حالات وفاة، فيما تماثلت 124 حالة للشفاء.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة على تويتر أن 206 حالات للعمال الوافدين تم رصدها بعد إجراء 3321 فحصاً مختبرياً خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ضمن الحملات الاستباقية لفحص العمالة الوافدة في مساكنهم بعدد من المناطق.

وأضافت أن هناك 6 حالات أخرى لمخالطين.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة على تويتر، اليوم الاثنين تسجيل 66 إصابة جديدة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1300 والوفيات إلى 2.

كان وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح أعلن صباح الیوم، شفاء 8 حالات من المصابین بفیروس كورونا المستجد (كوفید - 19) لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 150 حالة.

وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، إن حالات الشفاء تعود إلى مواطنین كویتیین، مضیفاً أن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا، وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس، تمھیداً لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.