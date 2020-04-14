بعد انتقادها.. الصين تؤكد إصابة 111 إفريقياً بكورونا

أظهرت الفحوص التي أجريت حتى يوم الاثنين، إصابة 111 إفريقيا في مدينة قوانغتشو بجنوب الصين بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الثلاثاء، عن النائب التنفيذي لرئيس بلدية قوانغتشو قوله، إن من بينهم 19 حالة وافدة. وأضاف أن إجمالي الأفارقة في المدينة وعددهم 4553 شخصا خضعوا لفحوص الحمض النووي منذ الرابع من أبريل/نيسان.

ونفت الصين يوم الاثنين، اتهامات لدبلوماسيين أفارقة وأميركيين بأن الأجانب أصحاب المظهر الإفريقي في المدينة يخضعون لفحص قسري لفيروس كورونا وحجر صحي ومعاملة سيئة.

وكانت الولايات المتحدة دانت بشدة السبت "رهاب السلطات الصينية تجاه الأفارقة" الذين اشتكوا من تعرضهم للتمييز في مدينة كانتون عقب تسجيل عدة إصابات بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا في صفوف الجالية النيجيرية.

وأثار اكتشاف الإصابات ريبة تجاه الجالية الإفريقية في المدينة الكبيرة جنوب الصين. وأكد عدد من الأفارقة أنهم طردوا من منازلهم، ولم تسمح لهم فنادق بالإقامة لديها.