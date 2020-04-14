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كورونا يجبر بريطانيا على البقاء بحالة إغلاق عام حتى 7 مايو

المصدر: دبي - العربية.نت
من بريطانيا
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ذكرت صحيفة تايمز أنه من المقرر أن يعلن وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب يوم الخميس، استمرار حالة الإغلاق العام في البلاد حتى السابع من مايو/أيار على الأقل.

وكان راب قال أمس الاثنين، إنه لا يتوقع أن تجري الحكومة أي تغييرات على إجراءات الإغلاق العام السارية حاليا قبل أن تتأكد من سلامة القرار.

من بريطانيا من بريطانيا

ويتولى راب مهام الحكومة نيابة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يتعافى من مرض كوفيد-19. وأعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، أن التحاليل أثبتت خلو جونسون من الفيروس قبل مغادرته المستشفى، مؤكدة أن جونسون لن يحدد موعدا لاستئناف عمله وسيتبع النصائح الطبية.

وظهر في فيديو بث على حسابه على تويتر، متعافياً، وهو يناشد البريطانيين البقاء في المنزل، مؤكداً أن البلاد تحقق تقدما في معركتها الوطنية ضد الوباء.

وسجلت المملكة المتحدة 11329 حالة وفاة في المستشفيات في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا، وفقا لما جاء في بيان وزارة الصحة أمس الاثنين.

من بريطانيا (رويترز) من بريطانيا (رويترز)

وكانت صحيفة "تايمز" نقلت عن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك قوله الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي قد يهبط إلى ما يصل إلى 30% فيما بين شهري أبريل ويونيو في الوقت الذي دعا فيه أعضاء مجلس الوزراء إلى تخفيف قيود العزل العام وسط تفشي فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن وزير قوله "من المهم ألا ينتهي بنا الأمر بالتسبب في مزيد من الضرر بسبب العزل العام. نبحث ثلاثة أسابيع أخرى من العزل العام ثم يمكننا بعد ذلك البدء في تخفيفه"، ولم تذكر الصحيفة اسم الوزير.

كلمات دالّة

#بريطانيا, #كورونا
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