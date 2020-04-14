إصابات كورونا تقفز بروسيا.. وفيات صفرية بالصين و1509 بأميركا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، الثلاثاء، أن الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت مليوني حالة حول العالم، كما أكدت تسجيل 1509 وفيات بكوفيد 19 في الولايات المتحدة في الساعات الـ24 الأخيرة، فيما لم تسجل الصين أي حالات وفاة جديدة منذ الأمس.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن وباء كوفيد-19 حصد حتى اليوم أرواح 23.529 شخصاً في الولايات المتّحدة، البلد الأول عالمياً من حيث عدد المصابين بالفيروس الفتّاك وكذلك من حيث عدد ضحاياه.

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550 ألف مصاب في أميركا

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وبحسب "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، الهيئة المكلّفة بالسلامة الصحية في الولايات المتّحدة، فإن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد تخطّى 550 ألف شخص.

والاثنين، تخطّى عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في نيويورك، أكبر بؤرة للوباء في الولايات المتحدة، عشرة آلاف وفاة، لكن حاكم الولاية، أندرو كومو، قال إن "الأسوأ قد مرّ" بشرط مواصلة التقيّد بتدابير العزل، محذّراً من أنّ الأرقام ستعاود الارتفاع إن "ارتكبنا حماقة".

وبحسب المدير العام لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، فإن الولايات المتّحدة "تقترب من الذروة" في أعداد الإصابات بالوباء.



زيادة يومية قياسية بروسيا

وقال مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا إن البلد سجل اليوم الثلاثاء 2774 حالة إصابة جديدة بالمرض في زيادة يومية قياسية ليصل العدد الإجمالي للحالات هناك إلى 21102 حالة. وذكر أنه جرى تسجيل 22 وفاة جديدة خلال المساء لتصل حصيلة الوفيات إلى 170 شخصا.

لا وفيات في الصين

من جانبها، قالت وزارة الصحة الصينية، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت أمس 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 108 حالات في اليوم السابق.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن 86 من الحالات الجديدة لأشخاص جاؤوا من الخارج انخفاضا من 98 في اليوم السابق.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية في وقت سابق، إن 79 من الحالات الوافدة كانت في إقليم هيلونجيانج الشمالي الشرقي والمتاخم لروسيا.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين إلى 82249، في حين استقر عدد الوفيات عند 3341 دون تسجيل أي وفاة أمس.

إصابات جديدة بتايلاند

يأتي ذلك فيما سجلت تايلاند 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة لمريضة تبلغ من العمر 52 عاما في العاصمة بانكوك.

وقال تاوسين ويسانويوتين، المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19، إن 27 من الحالات الجديدة لها صلة بحالات سابقة، وإن 4 حالات ليست لها صلة بحالات قديمة، في حين ينتظر شخصان نتائج عملية التتبع لمعرفة كيفية إصابتهما بالعدوى.

وفي اليابان، أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 7645 حالة حتى يوم الاثنين. ويوجد في البلاد، التي لديها 712 حالة منفصلة على متن سفينة سياحية تم عزلها بالقرب من طوكيو في وقت سابق هذا العام، ما مجموعه 8357 حالة إصابة، و121 حالة وفاة.

تمديد الإغلاق في الهند

وفي الهند، أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن الإغلاق العام في الهند المفروض نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد والذي يطال 1,3 مليار شخص، سيمدد حتى 3 مايو، ولن ينتهي منتصف ليل الثلاثاء كما كان مقرراً.

ونسبياً، لا تزال الهند بمنأى عن تفشٍّ واسع للوباء، مع تسجيلها نحو 10 آلاف حالة و339 وفاة، وفق الأرقام الرسمية.

وفي إسرائيل، ارتفع عدد الوفيّات من جراء فيروس كورونا إلى 117، وعدد المصابين إلى 11868 من بينهم 136 وضعوا على أجهزة تنفس صناعي. كما ارتفع عدد الوفيات إلى 114.

واعتبارا من عصر اليوم وحتى فجر الخميس، ستفرض الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا تمنع فيه الانتقال بين المدن، ويتعين البقاء داخل الأحياء وعدم الخروج من المنزل إلا لقضاء أمر ضروري لمنع تفشي جائحة كورونا في العيد الثاني الفصح اليهودي.

وفي كوريا الجنوبية، تم اكتشاف 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في انخفاض واضح للإصابات إلى ما دون الـ100 لليوم الثالث عشر على التوالي، حيث بدأت العدوى في التلاشي في مدينة دايجو والمدن المجاورة التي كانت الأكثر تضرراً.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 10564 إصابة، و222 حالة وفاة.

أكبر قفزة يومية بسنغافورة

وأعلنت سنغافورة عن 386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أكبر قفزة يومية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2918.

وترتبط معظم الحالات الجديدة بعمال أجانب يعيشون في مهاجع مكتظة، كما أعلنت السلطات الصحية عن وفاة تاسعة في بيان مساء الاثنين.

أكبر قفزة يومية

وفي إندونيسيا، قال أحمد يوريانتو، المسؤول في وزارة الصحة، إن بلاده سجلت اليوم الثلاثاء أكبر قفزة يومية في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، إذ بلغ 60 ليصل المجموع إلى 459 حالة وفاة. وأضاف يوريانتو أنه تأكدت إصابة 282 حالة جديدة بالمرض ليصل الإجمالي في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 4839 إصابة. وقال إن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 426 شخصاً.

وفي ماليزيا، أعلنت سلطات الصحة 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 4987 في البلاد حيث فُرضت إجراءات العزل العام الجزئي منذ نحو شهر. كما أعلنت الوزارة خمس وفيات جديدة بسبب المرض ليصل الإجمالي إلى 82.

ولم تسجل تايوان، اليوم الثلاثاء، أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ أكثر من شهر في أحدث مؤشر على أن إجراءات الوقاية المبكرة والفعالة التي طبقتها الجزيرة أتت بثمارها. وسجلت تايوان 393 حالة إصابة بكورونا وست وفيات حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم 20 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد و291 إصابة جديدة.