مليوني إصابة بفيروس كورونا في العالم

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، الثلاثاء، أن الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت مليوني إصابة حول العالم

كما أكدت تسجيل 1509وفيات بكوفيد 19 في الولايات المتّحدة في الساعات الـ24 الأخيرة.

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وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد حتى اليوم أرواح 23.529 شخصاً في الولايات المتّحدة، البلد الأول عالمياً من حيث عدد المصابين بالفيروس الفتّاك وكذلك أيضاً من حيث عدد ضحاياه.

هذا وسجّلت الولايات المتحدة أمس الإثنين، وفاة 1446 حالة تليها المملكة المتحدة مع 717 حالة وفرنسا مع 574 حالة.

من جانبها قالت وزارة الصحة الصينية اليوم الثلاثاء إنها سجلت أمس 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 108 حالات في اليوم السابق.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن 86 من الحالات الجديدة لأشخاص جاءوا من الخارج انخفاضا من 98 في اليوم السابق.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية في وقت سابق إن 79 من الحالات الوافدة كانت في إقليم هيلونجيانج الشمالي الشرقي والمتاخم لروسيا.

ارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين إلى 82249 في حين استقر عدد الوفيات عند 3341 دون تسجيل أي وفاة أمس.

فيما بلغت الوفيات في أوروبا الإثنين في الساعة 19,00 ت غ 80370 حالة وفاة من أصل 962979 إصابة وفي الولايات المتحدة وكندا 23732 وفاة (593722 إصابة) وفي آسيا 5021 وفاة (141367 إصابة) وفي الشرق الأوسط 913 وفاة (102900 إصابة) وفي أميركا اللاتينية والكاريبي 2810 وفيات (65580 إصابة) وفي افريقيا 833 وفاة (14994 إصابة) وفي أوقيانيا 73 وفاة (7871 إصابة).

وأعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات منظمة الصحة العالمية.