مأذون شرعي يطلق مبادرة لدعم الجيش الأبيض في مصر

في إطار حملة التعاطف التي أطلقت في مصر مع الجيش الأبيض، بعدما شهدت بعض المناطق حالات تنمر ضد الكوادر الطبية المشاركة في علاج مصابي مرض كورونا أطلق محمد البيه، المأذون الشرعي في مصر مبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، لدعم الممرضين والممرضات من خلال عقد القران دون مقابل.

وقال المأذون الشرعي المصري في منشور له على فيسبوك: "هدية متواضعة بصفتي مأذونًا شرعيًّا، لن أتقاضى أي أتعاب مقابل عقود قران الممرضين والممرضات، إلى نهاية عام 2020".

وأوضح المأذون الشرعي أن تلك الهدية كرمز تعبيري عن شكره لهم.

ولاقت فكرة المأذون الشرعي استحسانًا وقبولًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.