1400 إصابة بكورونا في العراق.. و29 في سوريا

تستمر الدول العربية بتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في وقت يرتفع فيه أيضاً عدد المتعافين من العدوى.

الأردن.. حظر شامل لـ48 ساعة

وفي الأردن، أعلن أمجد العضايلة، وزير الدولة لشؤون الإعلام، تطبيق "حظر شامل لمدة 48 ساعة بدءاً من ليلة الخميس/الجمعة".

وقد سجل الأردن اليوم 6 حالات إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 397 حالة تشمل المتعافين وحالات الوفاة.

كما تم تسجيل شفاء 20 مصاباً، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 235.

من جهته، أعلن وزير الأوقاف استمرارية إغلاق المساجد طيلة فترة شهر رمضان، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الأوقاف: "سنصلي صلاة التراويح في بيوتنا لا في المساجد، لمقصد كبير في الشريعة الإسلامية. علينا أن نوطن أنفسنا في شهر رمضان على التباعد الاجتماعي".

الإمارات.. 412 إصابة جديدة

وفي الإمارات، تم تسجيل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء أكثر من 32 ألف فحص. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 4933.

كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 81 حالة شفاء جديدة. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 933.

وأعلنت الوزارة كذلك عن وفاة ثلاثة أشخاص من كورونا، كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 28 حالة.

عُمان.. 130 حالة شفاء

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات في السلطنة إلى 813.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 6 حالات شفاء جديد، مما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 130. أما عدد الوفيات من كورونا في السلطنة فبلغ 4 حالات.

الكويت.. 26 حالة شفاء جديدة

وبدوره، أعلن وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل الصباح، اليوم تسجيل 26 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، مما يرفع إجمالي المتعافين إلى 176.

كما تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا في الكويت، مما يرفع الإجمالي إلى 1355 حالة.

وقد تم تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في الكويت، لمواطنة كويتية مسنة كانت تعاني من بعض الأمراض المزمنة.

البحرين: وفاة مواطن ستيني بكورونا

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تعافي 54 حالة إضافية من فيروس كورونا، وتسجيل 161 إصابة جديدة.

كما أعلنت وفاة مواطن بحريني يبلغ من العمر 60 عاماً كان يتلقى العلاج من كورونا.

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وأوضحت في سلسلة تغريدات على حسابها في" تويتر" أن المتوفى كان يعاني من "أمراض وظروف صحية كامنة".

وأضافت: "المتوفى حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج".

فلسطين.. وتيرة الإصابات ترتفع

وفي فلسطين، نقلت وكالة الأنباء "وفا" عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إعلانه تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بما يرفع عدد المصابين إلى 287 مصاباً، إضافة إلى 36 إصابة في القدس.

وفي وقت سابق من اليوم كان المتحدث باسم الحكومة قد قال إن وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية عادت إلى الارتفاع.

من جهته، قال كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الصحية في وزارة الصحة، إن الإصابات الجديدة موزعة بين خمس إصابات في بلدة العيرزية وواحدة في الخليل وأخرى في جنين، وثلاث إصابات في قرية رافات. وأضاف أن حالة واحدة فقط من بين المصابين موجودة في العناية المركزة.

وقد سجلت الأراضي الفلسطينية حالتي وفاة منذ انتشار فيروس كورونا الشهر الماضي.

المغرب.. 1888 إصابة

وفي المغرب، أعلنت ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 1888 حالة، بعد رصد 125 إصابة جديدة.

أما إجمالي حالات التعافي من كورونا في المغرب فوصل إلى 217 حالة، بعد شفاء 14 مصاباً آخر.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، والإجمالي يظل عند 126 وفاة.

لبنان.. 21 حالة وفاة

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 641.

كما تم ‏تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في لبنان ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 21.

قطر.. 3428 إصابة

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 197 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 3428.

كما أعلنت قطر شفاء 39 حالة من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 373. أما إجمالي حالات الوفاة بكورونا في قطر فيبلغ 7.

سوريا.. 29 إصابة

وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 29 إصابة.

العراق.. 1400 إصابة

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كوروناـ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1400.

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة اليوم بفيروس كورونا في العراق، ليظل إجمالي الوفيات عند مستوى الـ78 حالة.

كما تم تسجيل 49 حالة شفاء جديدة من كورونا في العراق، ليصل الإجمالي إلى 766 متعافى.

السودان.. 3 إصابات جديدة

وفي السودان، تم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 32.

كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 5 حالات وفاة.

الجزائر.. 691 متعافًى و326 وفاة

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 2070 إصابة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 326 وفاة.

كما تماثل 90 مصاباً جديدة للشفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من كورونا بالجزائر 691 حالة.

تونس.. 21 إصابة جديدة

وفي تونس، تم تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 747.