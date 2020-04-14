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26 حالة شفاء جديدة من كورونا في الكويت.. و86 إصابة بعُمان

المصدر: دبي – العربية.نت
من مركز فحص بكورونا استحدث مؤخراً في البحرين
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تستمر الدول العربية بتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في وقت يرتفع فيه أيضاً عدد المتعافين من العدوى.

عمان.. 130 حالة شفاء

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات في السلطنة إلى 813.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 6 حالات شفاء جديد، مما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 130. أما عدد الوفيات من كورونا في السلطنة فبلغ 4 حالات.

الكويت.. 26 حالة شفاء جديدة

وبدوره، أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح اليوم تسجيل 26 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، مما يرفع إجمالي المتعافين إلى 176.

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البحرين: وفاة مواطن ستيني بكورونا

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة وفاة مواطن بحريني يبلغ من العمر 60 عاماً كان يتلقى العلاج من كورونا.

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وأوضحت في سلسلة تغريدات على حسابها في" تويتر" أن المتوفى كان يعاني من "أمراض وظروف صحية كامنة".

وأضافت: "المتوفى حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج".

فلسطين.. 10 إصابات جديدة

وفي فلسطين، تم تسجيل إصابة مواطنين آخرين بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 320 مصاباً.

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