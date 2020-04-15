دعوة للتحرك.. صحة اليابان تتوقع وفاة 400 ألف شخص بكورونا

توقعت وزارة الصحة اليابانية أن يصل عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 400 ألف حالة ما لم تتخذ إجراءات للحد من انتشار العدوى.

وقالت وكالة أنباء "كيودو" وصحيفة "أساهي"، إن التقديرات التي أوردها فريق من الوزارة يبحث تفشي المرض أشارت إلى أن الحالات الخطيرة التي تحتاج إلى تنفس صناعي قد تصل إلى 850 ألف حالة.

وتستند هذه التوقعات إلى بحث لهيروشي نيشيورا، الأستاذ بجامعة هوكايدو وهو أحد المتخصصين في الأمراض المعدية ويقدم النصح للحكومة فيما يتعلق بالتعامل مع الفيروس. ولم تؤكد وزارة الصحة التقرير حتى الآن.

وكانت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي قد أعلنت حالة الطوارئ، ونصحت مواطنيها بالحد من التعامل الشخصي بنسبة تتراوح بين 70 و80 في المئة لمنع حدوث انفجار في عدد الحالات.

وسجلت اليابان أكثر من 8000 حالة إصابة بالفيروس و162وفاة، وفقا لبيانات هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وستسمح حال الطوارئ التي ستدوم لشهر مبدئياً، لسلطات المناطق المعنية بالطلب من السكان البقاء في بيوتهم قدر الإمكان، وتفادي الخروج غير الضروري، ومن بعض المتاجر أن تغلق أبوابها مؤقتاً.

وقد تفرض مناطق أخرى لاحقاً تدابير مماثلة إذا تطلب الأمر ذلك، بحسب وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا.

ولا يسمح النظام في اليابان بفرض تدابير حجر إلزامية، ولا عقوبات بحق المخالفين.

ويعتمد النظام بشكل كبير على روح المواطنة التي يتحلى بها اليابانيون المؤيدون بغالبيتهم لفرض حال الطوارئ، وفق استطلاع أجرته قناة "تي بي إس" الخاصة.