الأمم المتحدة: تضررنا من كورونا.. فقدنا 3 من موظفينا و189 مصاباً

قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إنها هي الأخرى تضررت من الوباء الذي يسببه فيروس كورونا، حيث أعلنت وفاة 3 من موظفيها جراء مضاعفات الإصابة بكوفيد-19.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن الاختبارات أثبتت إصابة 189 موظفا.

مسؤولة بالأمم المتحدة قالت أيضا إن بقاء وباء كورونا نشطا يعني أن العالم لن يكون آمنا.

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يأتي ذلك بعدما شن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوما لاذعا على منظمة الصحة العالمية.

موضوع يهمك تجاوزت حصيلة إصابات فيروس كورونا المؤكدة حول العالم مليوني إصابة، بينما الوفيات تخطت 126 ألفا، وسط محاولات حول العالم... أكثر من مليوني إصابة بكورونا حول العالم.. ودول تبحث تخفيف الإجراءات فيروس كورونا

وفي مؤتمره الصحفي اليومي، الثلاثاء، أعلن ترمب تجميد تمويل منظمة الصحة العالمية، بسبب فشلها في احتواء فيروس كورونا، وفي إدارة الأزمة، بحسب قوله، وهو ما رد عليه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالقول إنه "ليس وقت خفض" تمويل منظمة الصحة العالمية.

وانتقد غوتيريش بشدّة، قرار الرئيس ترمب تعليق دفع المساهمة الماليّة للولايات المتّحدة في منظّمة الصحّة العالمية، معتبراً أنّ الوقت ليس ملائما لخفض مواردِ المنظّمة الأممية المنخرطة في الحرب ضدّ وباء كوورنا.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة لاستمرار دعم منظمة الصحة وترك المحاسبة وتقييم الأداء إلى وقت لاحق.