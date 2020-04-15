الصين: استئناف الطيران والسكك الحديد بووهان بنهاية إبريل

قال ليو شي شينغ نائب رئيس بلدية مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين، اليوم الأربعاء إن المدينة تسعى لاستئناف الطيران وخدمات السكك الحديد وعمليات الشحن على نحو كامل بحلول نهاية إبريل/نيسان.

ورفعت ووهان في الشهر الجاري حالة الحجر الصحي التي فُرضت عليها لأكثر من شهرين.

وقال ليو في مؤتمر صحفي إن خدمات سيارات الأجرة ستستأنف على نحو منظم، مضيفا أنه سيجري استئناف عمليات الموانئ في المدينة المطلة على نهر يانغتسي بحلول نهاية هذا الشهر.

وكانت الصين وبعد مرور 74 يوماً على الإغلاق أعادت السلطات فتح مدينة ووهان مسقط رأس كوفيد 19 التي بدأ منها تفشي وباء كورونا في العالم، إلا أنها بدأت تطبيق قيود على حركة السكان في بلدة شمالية وسط مخاوف من موجة عدوى ثانية في البلاد.

في التفاصيل، فتحت السلطات الصينية ووهان، التي يقطنها 11 مليون شخص، بعد إغلاق بدأ في نهاية يناير/كانون الثاني لمكافحة انتشار الفيروس، حيث أصيب أكثر من 50 ألفاً في المدينة بالمرض الذي أودى أيضاً بحياة أكثر من 2500 شخص هناك، وهو ما يعادل نحو 80%من حصيلة الوفيات في الصين وفقا للأرقام الرسمية.

إلا أنه وما إن بدأ السكان بمغادرة المدينة إثر تخفيف السلطات القيود في ووهان خلال الأيام الماضية، إلا وارتفع عدد الإصابات الوافدة في إقليم هيلونغجيانغ الشمالي إلى 25 في يوم واحد، وذلك بفعل توافد مسافرين مصابين بالعدوى قادمين من روسيا التي تشترك في حدود برية مع الإقليم.

وفرضت مدينة سويفنخه في هيلونغجيانغ قيوداً على حركة السكان الأربعاء، على غرار ما حدث في ووهان.