اليمن.. فحوصات المخالطين للحالة المصابة بكورونا سلبية

قال وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم، الأربعاء، إن الفحوصات التي أجرتها فرق منظمة الصحة العالمية على المخالطين للحالة المصابة الوحيدة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت (شرقي البلاد)، جميعها سلبية ولم تظهر عليها أي أعراض بالمرض.

جاء ذلك خلل اجتماع افتراضي لمجلس الوزراء اليمني، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وتطرق وزير الصحة اليمني، إلى مستجدات الإجراءات المنفذة في استمرار توزيع وسائل الوقاية وتجهيز المحاجر وتقوية قدرات القطاع الصحي، والتعاون القائم مع الأشقاء والأصدقاء في هذا الجانب وبالأخص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية، وبقية الشركاء.

وأقرت الحكومة اليمنية، تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية للبلاد حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، باستثناء الرحلات التجارية والإغاثية.

وأكدت الحكومة على اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا رفع تقرير متكامل وعاجل عن أعداد العالقين اليمنيين في الخارج وأماكن تواجدهم، والآليات الممكن اتباعها للتعامل معهم سواء فيما يتعلق بإعادتهم وإخضاعهم للحجر الصحي وتجهيز الأماكن المعدة لذلك، أو تقديم مساعدات.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية ، أعلنت الجمعة 10 إبريل/نيسان، عن تسجيل أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا الجديد بمحافظة حضرموت"، موضحة أن "الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية".