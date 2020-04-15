تراجع إصابات كورونا في الصين.. وقفزة في روسيا

سجلت الصين، اليوم الأربعاء، انخفاضا في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، لكن زيادة الأعداد في أقصى الشمال الشرقي المتاخم لروسيا تمثل مصدر قلق للسلطات.

ورصدت الصين 46 حالة جديدة مؤكدة يوم الثلاثاء، مقابل 89 في اليوم السابق، وفقا لما ذكرته لجنة الصحة الوطنية. ومن بين الحالات الجديدة 36 حالة لأشخاص وصلوا إلى الصين من الخارج، مقابل 86 حالة مماثلة في اليوم السابق.

وأصبح إقليم هيلونغجيانغ الشمالي الشرقي جبهة أمامية في جهود الصين لعزل الحالات الوافدة مع عودة مواطنين صينيين مصابين بالفيروس برا قادمين من روسيا. وحتى أمس الثلاثاء، وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين 82,295.

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وفي روسيا، قال مركز الاستجابة لتفشي فيروس كورونا، إن روسيا سجلت، اليوم الأربعاء، 3388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 24490 حالة.

وأضاف المركز أن 198 مصابا بالفيروس توفوا بزيادة يومية 28 حالة.