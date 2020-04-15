سياحة دبي تمدد إجراءات كورونا.. شفاء ألف حالة بالإمارات 

قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، الأربعاء، إنه تماشياً مع التدابير الاحترازية لحكومة دبي لضمان صحة وسلامة سكانها وزوارها، تقرر تمديد جميع التعاميم والإجراءات حتى إشعار آخر.

وذكرت الدائرة في رسالة لمنظمي الرحلات الداخلية وأصحاب المنشآت الفندقية والمطاعم العائمة ومواقع إقامة الفعاليات ومنظمي الفعاليات في إمارة دبي، أنها ستقيم بشكل مستمر الوضع المستجد مع السلطات الصحية، مشددة على الالتزام الكامل بجميع التدابير الاحترازية.

هذا وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تجاوز حالات الشفاء في الدولة أكثر من 1000 حالة وتسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس #كورونا المستجد.

فيما كشفت وزارة الصحة البحرينية على تويتر تسجيل 143 حالة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 15 حالة.

كما أكدت وزارة الصحة العمانية على تويتر، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 910 حالات. وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات 4. وأشارت إلى شفاء حالة واحدة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 131.

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة باسل حمود الصباح على تويتر، شفاء 30 من فيروس كورونا، لترتفع حالات الشفاء إلى 206 في أكبر عدد حالات شفاء من فيروس كورونا في يوم واحد.

وأشارت وزارة الصحة إلى تسجيل 50 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 1405.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 283 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 3711. كما أعلنت تسجيل 33 حالة شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 406.

وفي فلسطين، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا منذ صباح اليوم ليرتفع عدد المصابين في الأراضي الفلسطينية إلى 227، بينما وصل عدد المصابين الفلسطينيين في القدس إلى 78 حالة، وهي الحالات التي تمكنت طواقم الصحة من توثيقها حتى اللحظة في القدس.

والحالات المسجلة اليوم هي لطواقم طبية تعمل في مستشفى المطلع في القدس، حيث أعلن في وقت سابق عن إصابة 5 مسنين، نقلت إليهم العدوى من أحد المرافقين.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم خمسة لقادمين من الخارج ليصل إجمالي الحالات إلى 658.. ولم تسجل أي وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات على 21 حالة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 100 إصابة جديدة وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 1988، وارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 218، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 127.

إلى ذلك، تجاوزت حصيلة إصابات فيروس كورونا المؤكدة حول العالم مليوني إصابة، بينما الوفيات تخطت 126 ألفا، وسط محاولات حول العالم لخفض منحنى انتشار العدوى.

يأتي ذلك فيما تبحث دول عدة تخفيف بعض الإجراءات، وإعادة فتح الاقتصاد ولو جزئيا، في محاولة لتقليل الآثار المدمرة للفيروس على الصعيد الاقتصادي.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١٤١٥ حالة كما سجلت حالة وفاة واحدة في محافظة ذي قار ليرتفع عدد الوفيات إلى 79 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 46 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 812 حالة.

فيما أعلن رئيس وزراء الأردن عن تخفيف إجراءات العزل العام قريبا بالسماح لمزيد من الشركات بالعودة إلى العمل.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية على تويتر نقلا عن وزير الصحة: تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن، والإجمالي يرتفع إلى 401.

وفي الجزائر أعلن عن تسجيل 90 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 2160 إصابة فيما تم تسجيل 10 وفيات جديدة ليرتفع العدد إلى 336 وفاة كما تم تسجيل 17 حالة جديدة تماثلت للشفاء ليرتفع العدد الإجمالي إلى 708 حالات شفاء.

وذكرت وكالة الأنباء السورية على تليغرام نقلا عن وزارة الصحة أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 33 إصابة.

وفي المغرب أعلن ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 127 حالة وفاة فيما بلغ مجموع الإصابات المؤكدة بالفيروس 2024، حيث تم تسجيل 136 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.