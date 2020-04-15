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كورونا.. 97 إصابة جديدة بعمان و2 من الطاقم الطبي بفلسطين

المصدر: دبي - العربية.نت
من فلسطين
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أعلنت وزارة الصحة العمانية على تويتر تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 910 حالات. وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات 4. وأشارت إلى شفاء حالة واحدة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 131.

من الأردن (أرشيفية - فرانس برس) من الأردن (أرشيفية - فرانس برس)

وفي فلسطين، أفادت مصادر رسمية بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لممرضين يعملان في مستشفى المطلع في القدس. وكان مدير المستشفى أعلن عن تسجيل 5 حالات كورونا بين المسنين، والسبب مرافق مريض مصاب أخفى إصابته.

والممرضان من بلدة دورا جنوب مدينة الخليل، حيث تم إعلان إغلاق البلدة بالكامل.

لبنان (فرانس برس) لبنان (فرانس برس)

إلى ذلك، تجاوزت حصيلة إصابات فيروس كورونا المؤكدة حول العالم مليوني إصابة، بينما الوفيات تخطت 126 ألفا، وسط محاولات حول العالم لخفض منحنى انتشار العدوى.

يأتي ذلك فيما تبحث دول عدة تخفيف بعض الإجراءات، وإعادة فتح الاقتصاد ولو جزئيا، في محاولة لتقليل الآثار المدمرة للفيروس على الصعيد الاقتصادي.

كلمات دالّة

#عمان, #كورونا
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