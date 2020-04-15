منظمة الصحة: لا وقت نضيعه.. الهم الوحيد هو إنقاذ الأرواح

قال مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق التمويل الأميركي لها، إن "لا وقت نضيعه" و"الشاغل الوحيد" للمؤسسة هو إنقاذ الأرواح من وباء كورونا.

وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على حسابه في موقع "تويتر": "لا وقت نضيعه. الشاغل الوحيد لمنظمة الصحة العالمية مساعدة كل الشعوب لإنقاذ الأرواح ووضع حد لتفشي فيروس كورونا المستجد"، دون الإشارة مباشرة لقرار ترمب.

ووسط الجدل مع الرئيس الأميركي الذي يتهمه بالتقليل من شأن الوباء والتأخر في إطلاع العالم حول تفشيه، أعاد مدير عام المنظمة نشر تغريدات دعم من شخصيات سياسية وباحثين وأشخاص غير معروفين.

وفي نفس السياق، أعلن لاري بريليانت عالم الأوبئة الأميركي: "عملت طوال 10 سنوات لصالح منظمة الصحة حول الجدري وشلل الأطفال وفقدان البصر ومساعدة ضحايا تسونامي. وتعاونت مع ستة مدراء عامين بالنسبة لي كان تيدروس وغرو برونتلاند الأفضل. هناك حملة سياسية حقيقية تستهدف تيدروس".

والثلاثاء أعلن دونالد ترامب تعليق مساهمة الولايات المتحدة في منظمة الصحة بسبب "سوء إدارتها" للوباء.

موضوع يهمك فعلها أخيرا ترمب ونفذ تهديده السابق، وأعلن، الثلاثاء، أنه أمر إدارته بتعليق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة في... بعد تنفيذ ترمب تهديده.. من يمول منظمة الصحة العالمية؟ اقتصاد

ومنذ بضعة أيام، توجّه واشنطن انتقادات شديدة لسلوك المنظمة الأممية التي تتخذ من جنيف مقراً. وقد نددت الولايات المتحدة خصوصاً باتخاذ المنظمة مواقف اعتبرتها مؤيدة لبكين.

وتندد واشنطن خصوصاً بواقع أن التدابير التي اتخذتها لمواجهة الأزمة ولاسيما الإغلاق التدريجي للحدود، واجهت "مقاومة شديدة" من جانب منظمة الصحة العالمية التي "استمرّت في الإشادة بالمسؤولين الصينيين لاستعدادهم لتقاسم المعلومات".

ووفق قول ترمب، فإن الولايات المتحدة تساهم بمبلغ يتراوح ما بين 400 و500 مليون دولار سنوياً للمنظمة مقابل حوالي 40 مليون دولار "وحتى أقلّ" من جانب الصين.

وترفض منظمة الصحة اتهامها بالإنحياز للصين وتؤكد أنها تقدم توصياتها في ضوء ورود المعلومات العلمية حول فيروس كورونا المستجد وانتقاله وسبل مكافحته. وقال تيدروس "منظمة الصحة بعيدة من السياسة".

وانتقدت كل من الأمم المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي القرار الأميركي وقف مساهمة واشنطن لمنظمة الصحة. كما انتقده بيل غيتس أحد مؤسسي مايكروسوفت التي تعد أول مساهم خاص في موازنة منظمة الصحة ومقرها جنيف.