285 وفاة بكورونا وأكثر من 2486 إصابة جديدة في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ بألمانيا، وفاة 285 مريضا جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فيما تم تسجيل أكثر من 2486 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا، ليصل العدد إلى 127,584، ما يشير إلى حدوث زيادة في الإصابات الجديدة بعد 4 أيام من الانخفاض.

وأوضحت البيانات ارتفاع الوفيات بواقع 285 إلى 3254.

وتجاوزت حصيلة إصابات فيروس كورونا المؤكدة حول العالم مليوني إصابة، بينما الوفيات تخطت 126 ألفا، وسط محاولات حول العالم لخفض منحنى انتشار العدوى.

يأتي ذلك فيما تبحث دول عدة تخفيف بعض الإجراءات، وإعادة فتح الاقتصاد ولو جزئيا، في محاولة لتقليل الآثار المدمرة للفيروس على الصعيد الاقتصادي.