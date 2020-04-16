طريق ولا أغرب لحصار كورونا.. تتبع المجاري

"فحص المجارير" أو الصرف الصحي، هذا ما ستعتمده أستراليا على ما يبدو من أجل حصار إصابات فيروس كورونا في البلاد وتتبع العدوى. فقد أعلن باحثون أستراليون، اليوم الخميس، أنهم يتوقعون البدء في غضون أسابيع في فحص الصرف الصحي قبل معالجته لرصد انتشار الفيروس، وذلك للمساعدة في تحديد المناطق المهددة بعد نجاح تجربة محلية.

في التفاصيل، أجرت هيئة العلوم الوطنية الأسترالية وجامعة كوينزلاند التجربة في الولاية وستستخدم لتطوير نظام مراقبة قال باحثون إنه سيساعد المسؤولين عندما يبدأون في تخفيف القيود على حركة السكان.

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مكافحة الجريمة تراقب مياه الصرف

ويستخدم المشروع الجديد نظاما قائما تراقب من خلاله أجهزة مكافحة الجريمة مياه الصرف ويغطي نحو 57 بالمئة من السكان لرصد وجود المخدرات في المدن الأسترالية.

وفي التجربة التي أجريت في كوينزلاند نجح العلماء في رصد جزء جيني من فيروس كورونا المستجد في مياه صرف من محطتين لمعالجة مياه الصرف.

وقالت هيئة العلوم الوطنية إنه عن طريق الاستخدام على نطاق أوسع سيكون من الممكن تحديد العدد التقريبي للأشخاص المصابين في منطقة جغرافية بدون فحص كل شخص على حدة. ويجري فحص الآلاف من الأستراليين يوميا.

من جهته، أوضح بول برتش مدير علوم الأرض والمياه في الهيئة أن هذا المشروع سيساعد الحكومة في تخفيف القيود المفروضة على حركة السكان في أنحاء البلاد بتحديد المناطق التي تواجه مشاكل مما يتيح للكثير من الأستراليين الخروج من منازلهم. وقال لرويترز "أرى أنها أداة مراقبة مهمة في تخفيف القيود. مع تخفيف الحكومة للإجراءات ستكون في حاجة لمواصلة مراقبة حالات التفشي والتعامل معها".

كما أضاف أن البيانات الصينية كشفت أنه من الممكن رصد الفيروس في البراز في غضون ثلاثة أيام وهو أسلوب أسرع في كثير من الأحيان من الرصد عبر الاختبارات التقليدية.