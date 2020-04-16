كورونا عربياً.. أكبر مستشفى وحظر شامل والذروة بعمان

سجلت الكويت، اليوم الخميس، 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1524 وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في مؤتمر صحفي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، الخميس شفاء 19 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 225 حالة.

وقال وزير الصحة لوكالة الأنباء الكويتية إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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ارتفاع حالات الإصابة والتعافي

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يصل انتشار كورونا إلى ذروته بين 23 إلى 30 إبريل.

وذكرت الوزارة على تويتر أن الحالات في ارتفاع موضحة أنه ليس ارتفاعاً حاداً وإنما في تباطؤ وهو أقل من المستويات العالمية.

وتوقعت الصحة العمانية تسجيل 500 إصابة يوميا في ذروة المرض تحتاج 150 حالة منها للعناية المركزة.

كانت أعلنت وزارة الصحة العمانية على تويتر، تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الحالات إلى 1019.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 45 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 17، مشيرة إلى أنه لا وفيات جديدة ويظل إجمالي المتوفين 4 أشخاص فقط.

أما في الأراضي الفلسطينية، فقد أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم عن تسجيل 3 إصابات جديدة في محافظة بيت لحم من الطواقم العاملة في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة، اثنتان منها في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وواحدة في العبيدية ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 294 حالة، إضافة إلى ارتفاع أعداد المصابين في مدينة القدس المحتلة إلى 81 اصابة بعد تسجيل 3 إصابات جديدة في حي جبل المكبر في المدينة، بحسب ما أوردت مصادر طبية.

حظر شامل

إلى ذلك، يدخل الأردن بعد منتصف ليل اليوم الخميس في حظر شامل للتجول ولمدة يومين، لمواجهة فيروس كورونا في البلاد.

ويعد هذا الحظر الشامل هو الثالث الذي تطبقه السلطات الأردنية منذ انتشار فيروس كورونا.

وسجل الأردن أكثر من أربعمئة إصابة، وسبع وفيات بفيروس كورونا.

كانت الحكومة الأردنية، قد أعلنت تمديد إغلاق المدارس والجامعات والهيئات الحكومية حتى نهاية الشهر الجاري، كما أعلن وزير الأوقاف الأردني أن بلاده ستمنع الصلاة في المساجد خلال شهر رمضان.

أكبر مستشفى ميداني

وفي الإمارات، حوّلت دبي قاعات المركز التجاري العالمي لأكبر مستشفى ميداني في الشرق الأوسط للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن القدرة الاستيعابية لهذا المستشفى بثلاثة آلاف سرير بما في ذلك 800 سرير لمرضى العناية المركزة حيث سيعمل فيه مئات الأطباء والممرضين.