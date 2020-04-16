لمواجهة كورونا.. دبي تطبق إجراء جديداً للبقاء في المنزل

أجرت شرطة دبي تحديثات جديدة على تصاريح الخروج خلال فترة تقييد الحركة، الممتدة على مدار الساعة، في إطار برنامج التعقيم الوطني، تشمل الحصول على تصريح واحد كل ثلاثة أيام، لشراء الأغذية والأدوية، على عكس النظام السابق الذي كان يتيح إمكانية الخروج يومياً لشراء هذه الأغراض، وذلك بهدف تعزيز البقاء في المنزل.

وبحسب التحديث الجديد، يستطيع أفراد المجتمع الحصول على تصريح كل خمسة أيام لسحب النقود أو استخدام ماكينات الصراف الآلي، من دون السماح بالخروج يومياً لقضاء هذا الغرض.

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ووفق آلية التسجيل المحدثة، يطلب من مستخدم الموقع في البداية تحديد سبب طلب التصريح، إذا كان عملاً أو شخصياً، وعند الضغط على الخيار الأخير سيطلب منه تحديد واحد من ثلاثة أسباب، إما السحب من أجهزة الصراف الآلي، أو شراء المستلزمات الغذائية والطبية، أو الخروج لحالة طارئة.

وعند اختياره خانة استخدام أجهزة الصراف الآلي، يطلب منه ملء بيانات عدة، منها الاسم ونوع الهوية ورقمها والجنسية وعنوان المنزل، ثم يحصل على إشارة لاحقة في الخطوة التالية بأنه لن يحصل على تصريح مماثل قبل مرور خمسة أيام، حتى يسحب ما يكفيه في تلك الفترة من النقود أو ينفذ المعاملة التي يحتاج إليها من دون الحاجة إلى تكرارها قبل تلك المهلة.

ويسري الإجراء ذاته على طالبي تصاريح الخروج لشراء مستلزمات الغذائية، إذ يتلقون تنبيهاً في الخطوة التالية بأنهم لن يحصلوا على تصريح مماثل قبل ثلاثة أيام.

كان مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، العميد سيف مهير المزرعي، ذكر أن جميع الخدمات، سواء الجمعيات التعاونية أو المتاجر الكبرى والبقالات الصغيرة، متوافرة في كل مناطق دبي، وليس من المنطقي أن يحصل شخص يسكن في منطقة النهدة على سبيل المثال على تصريح خروج لشراء أغذية، ويذهب لشرائها من البرشاء، مؤكداً أنه ستتم مخالفته بالتأكيد. وفق الإمارات اليوم.

وطالب بشكل صريح أفراد المجتمع بشراء ما يكفيهم من أغذية لفترة، حتى لا يضطروا إلى الخروج مجدداً، لأن الهدف من إجراءات تقييد الحركة هو بقاء الناس في منازلهم لضمان سلامتهم، وللتقليل من فرص انتشار العدوى، وتسهيل وتسريع عمليات التعقيم التي تقوم بها الجهات المعنية في الإمارة والدولة.