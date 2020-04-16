ولي عهد دبي: ثقتنا في وعي المجتمع والقادم دائماً أفضل

أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الخميس، أن الوضع الصحي تحت السيطرة، وأن الثقة كبيرة في وعي المجتمع والرهان عليه، مؤكداً أن القادم دائماً أفضل وأسعد.

ترأست اجتماعاً عن بُعد للجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، عن طريق تقنية الاتصال المرئي، للتعرف على مجريات سير عمل اللجنة وما تقوم به من جهود تتم بالتنسيق مع كافة الجهات المُمثلة فيها لضمان التعامل مع تطورات الوضع الراهن الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). pic.twitter.com/CI0X38MoQb — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) April 16, 2020

وقال ولي عهد دبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، ترأست اجتماعاً عن بُعد للجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، عن طريق تقنية الاتصال المرئي، للتعرف على مجريات سير عمل اللجنة وما تقوم به من جهود تتم بالتنسيق مع كافة الجهات المُمثلة فيها لضمان التعامل مع تطورات الوضع الراهن الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

الوضع بحمد الله وتوفيقه تحت السيطرة.. ثقتنا كبيرة في وعي المجتمع ورهاننا عليه لتجاوز هذا الظرف العابر وتحقيق ذلك ليس ببعيد بتكاتف الجهود .. وهدفنا الأول والأخير حماية الناس كافة.. وصحة وسلامة جميع أفراد المجتمع كانت وستظل دائما في صدارة الأولويات. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) April 16, 2020

كما أضاف "الوضع بحمد الله وتوفيقه تحت السيطرة.. ثقتنا كبيرة في وعي المجتمع ورهاننا عليه لتجاوز هذا الظرف العابر وتحقيق ذلك ليس ببعيد بتكاتف الجهود .. وهدفنا الأول والأخير حماية الناس كافة.. وصحة وسلامة جميع أفراد المجتمع كانت وستظل دائما في صدارة الأولويات".

وتابع "نشدُّ على أيادي أبطال خط الدفاع الأول وكل التقدير لجهودهم .. وكل الشكر والتقدير لكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على تعاونهم المثالي في الالتزام بتطبيق تعليمات الوقاية المتخذة في دبي خلال الأسابيع القليلة الماضية".

لا يوجد في قاموس الإمارات عقبات وتحديات.. هناك دائما أمل وفرص.. نتعامل مع الموقف الراهن بكل ثقة في قدرتنا على تجاوز تبعاته بتضافر الجهود وتعاون الجميع لنتخطى هذه المرحلة ولنستأنف مسيرة النجاح نحو تحقيق كل الطموحات المأمولة لمستقبل وطننا...

والقادم دائماً أفضل وأسعد. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) April 16, 2020

واختتم قائلاً "لا يوجد في قاموس الإمارات عقبات وتحديات.. هناك دائما أمل وفرص.. نتعامل مع الموقف الراهن بكل ثقة في قدرتنا على تجاوز تبعاته بتضافر الجهود وتعاون الجميع لنتخطى هذه المرحلة ولنستأنف مسيرة النجاح نحو تحقيق كل الطموحات المأمولة لمستقبل وطننا... والقادم دائماً أفضل وأسعد".

إلى ذلك، أجرت شرطة دبي تحديثات جديدة على تصاريح الخروج خلال فترة تقييد الحركة، الممتدة على مدار الساعة، في إطار برنامج التعقيم الوطني، تشمل الحصول على تصريح واحد كل ثلاثة أيام، لشراء الأغذية والأدوية، على عكس النظام السابق الذي كان يتيح إمكانية الخروج يومياً لشراء هذه الأغراض، وذلك بهدف تعزيز البقاء في المنزل.

وبحسب التحديث الجديد، يستطيع أفراد المجتمع الحصول على تصريح كل خمسة أيام لسحب النقود أو استخدام ماكينات الصراف الآلي، من دون السماح بالخروج يومياً لقضاء هذا الغرض.

ووفق آلية التسجيل المحدثة، يطلب من مستخدم الموقع في البداية تحديد سبب طلب التصريح، إذا كان عملاً أو شخصياً، وعند الضغط على الخيار الأخير سيطلب منه تحديد واحد من ثلاثة أسباب، إما السحب من أجهزة الصراف الآلي، أو شراء المستلزمات الغذائية والطبية، أو الخروج لحالة طارئة.