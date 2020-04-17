رئيس وزراء اليابان: أرجوكم لا تخرجوا.. الوضع خطير

في مناشدة قوية منذ بدء أزمة كورونا، ناشد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليابانيين بعدم الخروج منازلهم واصفاً الوضع بالخطير.

وقال إن الحاجة ماسة لمزيد من التباعد الاجتماعي بعد أن أعلن حالة الطوارئ في طوكيو وبعد المناطق الحضرية الأخرى قبل عشرة أيام.

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ومدد آبي حالة الطوارئ القائمة لمدة شهر في جل أنحاء اليابان يوم الخميس في محاولة لتخفيف حركة الناس قبل عطلات "الأسبوع الذهبي".

وقال إن طوكيو سجلت رقما قياسيا في أعداد الإصابات اليومية بـ201 حالة ليرتفع الإجمالي لنحو 3 آلاف، واصفا الوضع بأنه "خطير".

وأضاف أن الاتصال الاجتماعي قل بنسبة 60 في المئة في وسط طوكيو و70 في المئة في أوساكا لكنه أقل من المستهدف (80 في المئة) المطلوب للإبطاء من تفشي الفيروس إلى مستوى يمكن إدارته.

قللوا الاختلاط

وقال آبي "من فضلكم تجنبوا الخروج" مضيفاً أن تقليل الاختلاط بين الأفراد في طوكيو وأوساكا، وهما من أشد المناطق تضرراً بالفيروس، لا يزال دون المستويات المستهدفة.

وأضاف "كل شيء يعتمد على تصرف كل فرد".

ولا تزال طوكيو أشد المناطق تضرراً بكورونا وقالت حاكمة المنطقة إنها سجلت رقماً قياسياً للحالات الجديدة بلغ 201 اليوم الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 2796.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في اليابان إلى أكثر من تسعة آلاف و190 حالة وفاة وفقاً لإحصاء هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه).