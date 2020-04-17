قفزة إصابات جديدة.. وموسكو تكشف موعد ذروة الفيروس

كشفت سلطات العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عن توقعاتها بشأن موعد ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المدينة.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية أن روسيا سجلت ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 4069 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 32007.

موضوع يهمك تزايدت الانتقادات خلال الساعات الماضية لطريقة إدارة الصين للأزمة الصحية التي اجتاحت العالم جراء فيروس كورونا، الذي ظهر... عين ماكرون على الصين.. "أشياء حدثت ولا نعرفها" العرب و العالم

وحوالى نصف الإصابات الجديدة سجلت في العاصمة موسكو (1959 إصابة إضافية)، وتليها المنطقة المحيطة مع 472 إصابة إضافية ثم سانت بطرسبورغ مع 424 إصابة. وبالإجمال، توفي 273 شخصاً، 41 منهم فارقوا الحياة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وفي فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قالت مساعدة رئيس بلدية موسكو للشؤون الاجتماعية أناستازيا راكوفا إن موسكو، التي يخضع سكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة للحجر منذ أواخر آذار/مارس، "ستشهد أسابيع صعبة".

وأضافت "ستتحقق ذروة تفشي الوباء خلال أسبوعين أو ثلاثة".

وأعربت بلدية العاصمة الروسية الخميس عن قلقها من عدم التزام السكان بدقة بالحجر المستمر حتى أواخر نيسان/إبريل.

وأجرت روسيا أكثر من 1,7 مليون فحص، لكن السلطات أقرت بضعف موثوقية تلك الفحوص رغم تحسنها في الأسبوعين الأخيرين.

وبدأت حالات الإصابة بالفيروس في الارتفاع بشدة في روسيا هذا الشهر، على الرغم من أنها أبلغت عن إصابات أقل بكثير من العديد من دول غرب أوروبا في المراحل المبكرة من تفشي المرض.