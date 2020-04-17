قفزة إصابات جديدة.. وموسكو تكشف موعد ذروة الفيروس

كشفت سلطات العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عن توقعاتها بشأن موعد ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المدينة.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية أن روسيا سجلت ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 4069 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 32007.

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إلى ذلك، أكدت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، للصحفيين أن الوباء سيبلغ ذروته في الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة القادمة، قائلة: "الأسابيع المقبلة ستكون صعبة".

وأشارت المسؤولة الروسية إلى أن الضغط على نظام الرعاية الصحية في العاصمة موسكو ارتفع بأضعاف إثر تفشي كورونا، مضيفة أن جميع المؤسسات المحلية والفدرالية تعمل بدأب على إمداد الأطباء بكل ما يلزم للتعامل مع العدوى.

وأعربت راكوفا عن قناعتها التامة بأن موسكو ستتجاوز أزمة كورونا وستعود قريبا إلى حياتها الطبيعية، محذرة في الوقت نفسه من أن نتيجة المعركة ضد الوباء لا تتوقف على جهود الأطباء فقط، بل وعلى قرارات السلطات ومدى التزام المواطنين بإجراءات الحجر الصحي.

ولا تزال موسكو أكبر بؤرة لكورونا في روسيا، وسجلت هناك حتى الآن 127 وفاة وأكثر من 16 ألف إصابة بالفيروس.

وبدأت حالات الإصابة بالفيروس في الارتفاع بشدة في روسيا هذا الشهر، على الرغم من أنها أبلغت عن إصابات أقل بكثير من العديد من دول غرب أوروبا في المراحل المبكرة من تفشي المرض.