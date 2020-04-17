قطر تسجل 560 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 4663

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 560 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 4663 حالة. وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية على تويتر.

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وقالت وزارة الصحة القطرية إن معظم الحالات الجديدة تعود للعمالة الوافدة حيث إن أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي بسبب تعرضهم لحالات (كوفيد-19) مؤكَّدة، بينما تعود بعض حالات الإصابة الجديدة الأخرى إلى مخالطين في المنزل أو في العمل لحالات مصابة بالفيروس من مواطنين ومقيمين.

وأضافت الوزارة أن 49 حالة تعافوا من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء في قطر إلى 464 حالة.

كانت منظمة العفو الدولية ذكرت في أحدث تقرير لها يوم الأربعاء الماضي، أن السلطات القطرية اعتقلت وطردت عشرات العمال الوافدين بعد إخبارهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا.

وكانت المنظمة قد قابلت 20 رجلاً من نيبال اعتقلتهم الشرطة القطرية إلى جانب مئات آخرين في مارس الماضي، وأبلغت الشرطة معظم العمال أنهم سيخضعون لاختبار "COVID-19" وسيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم بعد ذلك، وبدلًا من ذلك نُقلوا إلى مراكز الاحتجاز واحتُجزوا في ظروف مروعة لعدة أيام، قبل إرسالهم إلى نيبال.