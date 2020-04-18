كورونا.. 1751 مصاباً في الكويت و1169 بعمان و105 بفلسطين

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 1751.

كما أعلنت الصحة الكويتية أن إجمالي الحالات التي تعافت وصل إلى 280 حالة بعد شفاء 22 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وفي عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها 26 حالة لعمانيين، و24 حالة لمقيمين، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة 1169 حالة.

وقالت وزارة الصحة العمانية، إن عدد الوفيات قد بلغ 5 حالات وفاة، ووصلت الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 176 حالة.

وفي الأراضي الفلسطينية، أعلنت وزيرة الصحة وفاة مسنة من بلدة العيسوية في القدس متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، كما أعلنت تسجيل 6 حالات جديدة، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 313، إضافة إلى 105 حالات في القدس.

بينما سجلت قطر 345 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 5008 حالات.

كما أعلنت وزارة الصحية القطرية تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 8 حالات، مؤكدة تعافي 46 حالة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 510.