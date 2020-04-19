قفزة جديدة بإصابات كورونا في روسيا.. و1891 وفاة بأميركا

سجلت الصين أدنى حالات إصابة جديدة بكورونا منذ 17 مارس الماضي، فيما أعلنت أميركا عن1891 وفاة خلال 24 ساعة، في وقت سجلت كوريا الجنوبية لأول مرة منذ شهرين رقما أحاديا للإصابات.

بداية، سُجّلت في الولايات المتحدة 1891 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي في البلاد، السبت، إلى 38664، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز. وأشارت الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقراً إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 732197 منذ بدء الوباء.

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 18 أبريل/نيسان فيما يعد أقل عدد منذ 17 مارس/آذار وبتراجع عن 27 حالة أعلنت في اليوم السابق.

الأقل عدداً منذ شهر

وكان من ضمن هذه الحالات تسع حالات لأشخاص جاؤوا من الخارج وهو أقل عدد منذ 13 مارس/آذار وبتراجع عن 17 حالة في اليوم السابق. أما الحالات السبع المتبقية فكانت منقولة محليا بتراجع عن عشر حالات في اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة إن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بلغت 44 بتراجع عن 54 حالة قبل يوم. وأضافت أن ثلاثا من هذه الحالات الجديدة واردة من الخارج. وأضافت اللجنة أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة.

حالات وفاة صفرية

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين حتى 18 أبريل/نيسان إلى 82735 حالة. وقالت اللجنة إن إجمالي عدد حالات الوفاة من الفيروس بلغ 4632 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات، اليوم الأحد، ثماني حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد لتصبح أول مرة منذ شهرين تعلن فيها سول رقما أحاديا لحالات الإصابة بكورونا، وذلك حسب ما قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية 10661 حالة، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 234 حالة.

وفي اليابان، سجلت وزارة الصحة، اليوم الأحد، 568 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد المصابين بالبلاد إلى 11.073 مع 174 حالة وفاة.

وفي روسيا، قال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا، إن البلاد سجلت، اليوم الأحد، ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بلغ 6060 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 42853.

وبدأ عدد الإصابات بالفيروس في روسيا في الارتفاع بشكل حاد هذا الشهر، على الرغم من أنها أبلغت عن إصابات أقل بكثير من العديد من دول غرب أوروبا في المراحل المبكرة من تفشي المرض.

وسجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا، و172 إصابة جديدة. وقالت الوزارة إن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس وصل حاليا إلى 6259، بينها 409 وفيات. وأضافت أن 56 مريضا تعافوا ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 572.

وفي سنغافورة، أكدت وزارة الصحة 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمرض إلى 6588. وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم الأحد، إن الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة ظهرت بين العمال الوافدين بينما كانت 25 حالة لمقيمين دائمين.

وفي تايوان، أعلنت الحكومة اليوم الأحد، أنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 21 منها لبحارة كانوا في مهمة بدولة بالاو في المحيط الهادي الشهر الماضي. وسجلت تايوان بذلك 420 إصابة بالفيروس من بينها ست وفيات.

وفي إسرائيل، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 171. ووصل عدد المصابين إلى 13362.

وسجلت إندونيسيا، اليوم الأحد، 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6575. كما أعلن مسؤول بوزارة الصحة عن 47 وفاة جديدة مرتبطة بالمرض، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 582.

وفي ماليزيا، أعلن مسؤولون في قطاع الصحة تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 5389. كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة جديدة بسبب المرض ليصل الإجمالي إلى 89.