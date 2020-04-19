كورونا يفتك بـ1891 في أميركا.. والصين تسجل أدنى إصابات جديدة

سجلت الصين أدنى حالات إصابة جديدة بكورونا منذ 17 مارس الماضي، فيما أعلنت أميركا عن1891 وفاة خلال 24 ساعة، في وقت سجلت كوريا الجنوبية لأول مرة منذ شهرين رقما أحاديا للإصابات.

بداية، سُجّلت في الولايات المتحدة 1891 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي في البلاد، السبت، إلى 38664، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز. وأشارت الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقراً إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 732197 منذ بدء الوباء.

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 18 أبريل/نيسان فيما يعد أقل عدد منذ 17 مارس/آذار وبتراجع عن 27 حالة أعلنت في اليوم السابق.

الأقل عدداً منذ شهر

وكان من ضمن هذه الحالات تسع حالات لأشخاص جاؤوا من الخارج وهو أقل عدد منذ 13 مارس/آذار وبتراجع عن 17 حالة في اليوم السابق. أما الحالات السبع المتبقية فكانت منقولة محليا بتراجع عن عشر حالات في اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة إن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بلغت 44 بتراجع عن 54 حالة قبل يوم. وأضافت أن ثلاثا من هذه الحالات الجديدة واردة من الخارج. وأضافت اللجنة أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة.

حالات وفاة صفرية

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين حتى 18 أبريل/نيسان إلى 82735 حالة. وقالت اللجنة إن إجمالي عدد حالات الوفاة من الفيروس بلغ 4632 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات، اليوم الأحد، ثماني حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد لتصبح أول مرة منذ شهرين تعلن فيها سول رقما أحاديا لحالات الإصابة بكورونا، وذلك حسب ما قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية 10661 حالة، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 234 حالة.