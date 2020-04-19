ارتفاع وفيات كورونا بكندا بـ12%.. والأرقام تتخطى 160 ألف بالعالم

أفادت أحدث إحصائية أعدتها وكالة "فرانس برس" عن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا حول العالم، الأحد، بأن أكثر من 160 ألف وفاة شهدها العالم نتيجة الفيروس المستجد "كوفيد-19"، وذلك حتى الساعة 09:40 بتوقيت غرينتش.

تراجع عدد الوفيات في نيويورك

ووصلت حصيلة الوفيات اليومية في نيويورك جراء فيروس كورونا إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أسبوعين، لكن المسؤولين ما زالوا يحذرون من أن مدينة نيويورك وبقية الولاية غير مستعدين للتخفيف من إغلاق المدارس والشركات والتجمعات.

واليوم سجلت نيويورك 1384 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أقل تعداد خلال أيام.

وقال حاكم نيويورك آندرو كومو الأحد إن الوباء في الولاية التي تعد أكبر بؤرة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، "بدأ مساره الانحداري".

وقال كومو في مؤتمر صحافي "لقد تجاوزنا نقطة الذروة، وكل المؤشرات في هذه المرحلة تدل على أننا بتنا في مسار انحداري" لمنحنى فيروس كورونا في الولاية، مؤكداً أن "مواصلة المسار الانحداري تتوقف على ما نفعله لكننا الآن في مسار انحداري".

وحتى يوم السبت، انخفض عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في ولاية نيويورك إلى أقل من 550 لأول مرة منذ أكثر من أسبوعين مع استمرار انخفاض الدخول إلى المستشفيات.

وفي وقت سابق كان كومو قد اعتبر أن الأزمة لم تنته بعد فما زالت المستشفيات تُبلغ عما يقرب من 2000 مريض جديد يومياً.

وقال الحاكم في مؤتمر صحفي، إنه بينما خفت حدة تزاحم المرضى إلى حد ما في غرف الطوارئ، "إلا أن هذا لا يعني أن الأيام السعيدة عادت مرة أخرى. نحن لسنا في مرحلة سنقوم خلالها بإعادة فتح أي شيء على الفور".

وقال الحاكم إن ما يقرب من 13000 من سكان نيويورك لقوا حتفهم منذ أن تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الولاية في الأول من مارس/آذار. لا يتضمن إجمالي وفيات الولاية أكثر من 4000 حالة وفاة في مدينة نيويورك تم إلقاء اللوم فيها على الفيروس في شهادات الوفاة ولكن لم يتم تأكيدها بواسطة اختبار معملي.

وتوفي أكثر من 2700 شخص في دور رعاية المسنين في نيويورك، وهو عدد أكبر بكثير من أي ولاية أخرى.

40 ألف وفاة في الولايات المتحدة

في سياق متصل، كشف إحصاء أعدته وكالة "رويترز" أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز 40 ألفا اليوم، وهو أعلى عدد وفيات على مستوى العالم وتقريباً ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وتجاوزت الإصابات 744 ألفا. وزادت الحالات الجديدة أمس السبت بنحو 29 ألف حالة، وهي أقل زيادة في ثلاثة أيام.

ارتفاع وفيات كورونا في كندا بـ12%

وفي كندا، أظهرت الإحصاءات الرسمية التي نشرتها وكالة الصحة العامة اليوم الأحد ارتفاع إجمالي عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد بحوالي 12% ليصل إلى 1506 مقارنة مع 1346 في اليوم السابق.

وجاء في البيان المنشور عند حلول الساعة 11 بتوقيت شرق البلاد (15:00 بتوقيت غرينتش) أن عدد من ثبتت إصابتهم بالفيروس

ارتفع إلى 33922 بالمقارنة مع 32412 في اليوم السابق.

مدينة إيطالية في الحجر غداة وفاة رئيس بلديتها

وفي إيطاليا، قالت وكالة الحماية المدنية إن وفيات وباء فيروس كورونا في البلاد زادت 433 حالة اليوم الأحد وهو أدنى مستوى يومي منذ أسبوع، بينما تباطأ عدد حالات الإصابة الجديدة إلى 3047 من 3491 في اليوم السابق.

ويشير العدد اليومي للوفيات والإصابات إلى استمرار الوضع المستقر على نطاق واسع في الأسبوعين الماضيين.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في 21 فبراير/شباط إلى 23660 وهو ثاني أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة. وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة 178972.

في سياق آخر، وضعت مدينة سافيانو الإيطالية الأحد في الحجر الصحي غداة جنازة رئيس بلديتها بمشاركة نحو 200 شخص رغم الإغلاق العام، وفق ما أعلنت السلطات.

من جهته، قال ممثل إيطاليا لدى منظمة الصحة العالمية إنه من السابق لأوانه الانتقال إلى "المرحلة الثانية" التي تشهد حرية أكبر في الحركة.

قال فالتر ريتشياردي إنه ما زالت بعض المناطق في المرحلة الأولى. واعتبر أنه من الأهمية عدم التسرع.

فرنسا تسجل 395 وفاة إضافية

وفي فرنسا، أعلنت السلطات تسجيل 395 وفاة إضافية بوباء كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في حين واصل عدد الحالات الجديدة الوافدة للمستشفيات انحداره البطيء.

ومع هذا العدد الجديد للوفيات الذي يتوزع بين المستشفيات حيث سجلت 227 وفاة، ودور رعاية المسنين حيث توفي 168 شخصاً، ترتفع حصيلة الوفيات في فرنسا إلى 19718 حالة، وفق ما أعلن مدير عام الصحة في وزارة الصحة الفرنسية جيروم سالومون.

وقال سالومون إن ما مجموعه 30610 أشخاص خضعوا للعلاج في المستشفيات من التهابات ناتجة من فيروس كورونا، أي أقل ب29 حالة من السبت، مع تراجع أعداد الوافدين إلى المستشفيات لليوم الخامس.

وتابع سالومون أن هناك 5744 مصابا لا يزالون في أقسام العناية المركزة، أي أقل بـ89 حالة من اليوم السابق وفي تراجع لليوم الحادي عشر.

من جهته، لفت رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب خلال مؤتمر صحافي إلى أن الإغلاق العام في البلاد الساري منذ 17 آذار/مارس لوقف انتشار الفيروس بدأ يؤتي ثماره.

وقال "نسجل نقاطاً ضد الوباء"، مضيفا: "الوضوع يتحسن بشكل مستمر، وإن ببطء، لكن بشكل مؤكد". ومع ذلك أكد رئيس الوزراء "أننا لم نخرج من الأزمة الصحية بعد".

تركيا.. 86 ألف مصاب بكورونا

وفي تركيا، تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا الـ86 ألفاً بعد تسجيل3977 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبهذا الرقم تكون تركيا قد تخطت الصين بعدد المصابين بكورونا.

كما سجلت تركيا 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2017. وقد تماثل 11976 شخصاً للشفاء حتى الآن.

إصابات بريطانيا تتخطى 120 ألفاً

وأعلنت بريطانيا عن 596 وفاة إضافية بكوفيد-19 في المملكة المتحدة، والحصيلة الإجمالية في البلاد ترتفع إلى 16,060 وفاة.

ووصل إجمالي عدد الإصابات في بريطانيا 120,067 إصابة مؤكدة بالفيروس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة البريطانية.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

تراجع الوفيات بإسبانيا

يأتي ذلك فيما أعلنت إسبانيا، الأحد، تسجيل 410 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الليل، وهو ما يشير إلى انخفاض من 565 تم تسجيلهم أمس السبت، بما يرفع إجمالي الوفيات إلى 20,453 في واحدة من أكثر الدول التي تشهد تفشياً للمرض في العالم.

وأضافت الوزارة أن عدد إصابات كورونا ارتفع إلى 195,944 اليوم من 191,726 أمس.

وكانت إسبانيا أعلنت تمديد الإغلاق لأسبوعين إضافيين حتى التاسع من مايو، كما أعلن السبت رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وأشار سانشيز في الوقت نفسه إلى أن العزل المشدد سيخفف للسماح للأطفال بالخروج بشكل "محدود" اعتباراً من 27 إبريل، في حين لم يكن ذلك مسموحاً منذ بدء العزل العام في 14 مارس. وأكد أن استئناف الأنشطة سيكون بحسب تطور الوباء على أن يكون "حذرا وتدريجيا".

ارتفاع إصابات ألمانيا

وأظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، في وقت سابق الأحد، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 2458 حالة إلى 139,897 حالة. ويمثل ذلك أقل من 3609 حالات أعلنت يوم السبت.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 184 حالة إلى 4294 حالة في تراجع عن 243 حالة أعلنت يوم السبت، و299 حالة يوم الجمعة.

ارتفاع الإصابات بسويسرا

وأعلنت وكالة الصحة العامة السويسرية أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 1135 وفاة، مقارنة مع 1111 أمس السبت. وقالت إن عدد المصابين بالمرض ارتفع إلى 27,740 حالة مقارنة مع 27,404 إصابات أمس.

بريطانيا: لا نية لتخفيف العزل

موضوع يهمك أعربت وزارة خارجية أستراليا عن قلقها البالغ حيال شفافية الصين بخصوص منشأ فيروس كورونا وكيفية انتشاره، لتنضم بذلك إلى... أستراليا: لدينا قلق بالغ حيال شفافية الصين حول منشأ كورونا فيروس كورونا

ومن جانبها، أعلنت بريطانيا أنه لا نية لتخفيف إجراءات العزل للحد من كورونا في البلاد قريبا.

وقال وزير التعليم جافين وليامسون، الأحد، إنه لا يوجد قرار بموعد إعادة فتح المدارس مع دخول حالة العزل العام بسبب فيروس كورونا أسبوعها الرابع.

وكتب على "تويتر": "أستطيع طمأنة المدارس وأولياء الأمور أن المدارس لن تعود إلا عندما تشير الأدلة العلمية إلى أن هذا هو الوقت المناسب لذلك".

ارتفاع الوفيات في هولندا

وفي هولندا، قالت سلطات الصحة إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 83 حالة في أدنى زيادة يومية مسجلة منذ 26 مارس.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا إلى 3684، في حين ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بواقع 1066 حالة إلى 32,655.