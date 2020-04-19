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إصابات كورونا في ألمانيا عند عتبة 140 ألفاً.. والوفيات 4300

المصدر: دبي - العربية.نت
من ألمانيا
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أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 2458 حالة إلى 139897 حالة. ويمثل ذلك أقل من 3609 حالات أعلنت يوم السبت.

كورونا - ألمانيا كورونا - ألمانيا

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 184 حالة إلى 4294 حالة في تراجع عن 243 حالة أعلنت يوم السبت، و299 حالة يوم الجمعة.

وتجاوزت حصيلة الوفيات بوباء كوفيد-19 في أوروبا 100 ألف، أي نحو ثلثي الضحايا في العالم، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية، السبت، الساعة 18,00 ت.غ.

من إسبانيا (أرشيفية- رويترز) من إسبانيا (أرشيفية- رويترز)
تمديد الإغلاق في إسبانيا

من جانبها، أعلنت إسبانيا، إحدى أكثر دول العالم تضرراً من وباء كوفيد-19، تمديد الإغلاق لأسبوعين إضافيين حتى التاسع من أيار/مايو، كما أعلن السبت رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وأشار سانشيز في الوقت نفسه إلى أن العزل المشدد سيخفف للسماح للأطفال بالخروج بشكل "محدود" اعتباراً من 27 نيسان/أبريل، في حين لم يكن ذلك مسموحاً منذ بدء العزل العام في 14 آذار/مارس.

فرنسا - فرانس برس فرنسا - فرانس برس

وقال "قمنا بأقصى ما يمكن بفضل المسؤولية والانضباط الاجتماعيين. لقد تركنا خلفنا اللحظات الأقسى"، لكن "هذه النجاحات لا تزال غير كافية"، داعيا إلى عدم "تعريض كل شيء للخطر" عبر قرارات "متسرعة".

وأكد أن استئناف الأنشطة سيكون بحسب تطور الوباء على أن يكون "حذرا وتدريجيا".

كلمات دالّة

#أوروبا, #كورونا
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