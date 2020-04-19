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الصين تكشف تفاصيل جديدة عن أول إصابة كورونا تم تشخيصها بووهان

المصدر: العربية.نت، وكالات
من ووهان (فرانس برس)
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كشفت الصين، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن أول حالة إصابة وقعت في مدينة ووهان منبع المرض، كما كشفت السجلات الطبية لأول 7 إصابات كورونا وقعت في المدينة أيضا.

وفي وقت سابق، أعلنت أنها بدأت تحقيقا رسميا مع نائب وزير الأمن العام في البلاد، سون لي تزيون، في إطار قضية "انتهاك كبير للقانون".

وذكر أن التلفزيون المركزي الصيني قال على مدونته المصغرة الرسمية، أن نائب وزير الأمن العام السابق "لي دونغ شنغ" عوقب بالسجن 15 عامًا في اتهامات تتعلق بالفساد.

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ذكرت، أن "لي" أحيل للمحكمة في مدينة تيانجين بشمال الصين في أكتوبر بتهم قبول 22 مليون يوان (3.5 مليون دولار) بشكل غير قانوني، وإساءة استخدام السلطة أثناء توليه مناصب في الفترة من 1996 إلى 2013.

كلمات دالّة

#ووهان, #الصين, #كورونا
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