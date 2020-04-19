نائب الرئيس الأميركي: نجري 150 ألف تحليل لكورونا يوميا

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إن السلطات الصحية تجري 150 ألف اختبار لفيروس كورونا يوميًا، لكنه أشار إلى أن حكام الولايات وليس الحكومة الفيدرالية هم المسؤولون عن عدم زيادة هذه الأعداد.

وذكر بنس في مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" الذي تبثه شبكة إن بي سي "إذا قامت الولايات في جميع أنحاء البلاد بتفعيل جميع المختبرات المتاحة في أراضيها، فسنتمكن من مضاعفة تلك الأعداد".

وقال إن الدولة تجري "اختبارات كافية اليوم" لكي تبدأ الولايات في إعادة تفعيل اقتصاداتها ضمن المراحل الأولية للمبادئ التوجيهية التي أصدرها البيت الأبيض هذا الأسبوع.

لكن حكام الولايات من كلا الحزبين أكدوا أنه في الوقت الذي يمتلكون فيه الكثير من المختبرات التي يمكن أن تزيد من عدد الاختبارات في العديد من المناطق، إلا أنهم غالبًا لا يتمكنون من ذلك بسبب تأخير من جانب الحكومة الفيدرالية.

ورفض بنس الإجابة على سؤال بشأن تغريدة الرئيس دونالد ترمب التي طالب فيها الحكام الديمقراطيين في مينيسوتا وميتشيغان وفرجينيا "بتحرير" ولاياتهم - على الرغم من اتباع المسؤولين هناك العديد من المبادئ التوجيهية لإدارة ترمب بشأن وقف انتشار فيروس كورونا، قائلا: "هذا الرئيس يريد إعادة فتح الاقتصاد الأميركي بمجرد أن نتمكن من القيام بذلك بأمان ومسؤولية".