440 إصابة جديدة بكورونا في قطر.. وارتفاع عدد المتعافين بالإمارات والجزائر

أفادت وكالة أنباء الإمارات، الأحد، بأن وزارة الصحة أعلنت عن إجرائها أكثر من 23,000 فحص جديد لكورونا على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن 479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 6,781 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن أربع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة شملت مصابا خليجيا وثلاثة آسيويين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً أنهم كانوا يعانون أمراضا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 41 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 98 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1,286.

100 إصابة جديدة في البحرين

أما في البحرين، فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 4 حالات.

من جهته، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، خالد بن علي آل خليفة، إنه سيتم "فتح جامع الفاتح لصلاة الجمعة بحضور الخطيب وعدد محدود لا يتجاوز خمسة أشخاص لنقل الخطبة والصلاة عبر أجهزة الإعلام".

440 إصابة جديدة في قطر

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطر. كما أكدت الوزارة شفاء 8 حالات إضافية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 518.

الجزائر.. 1407 متعافين

وفي الجزائر، تم تسجيل 95 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع عدد الاصابات إلى 2629 موزعة عبر 47 ولاية.

كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 375. كما تماثلت 153 حالة للشفاء ليرتفع العدد للمتعافين إلى 1047.

من جهتها، أكدت وزارة التربية الوطنية تمديد تعليق الدراسة على مستوى كافة مؤسسات التربية والتعليم للمراحل التعليمية الثلاث إلى 29 أبريل/نيسان.

وفي الجارة الشرقية تونس، قال رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، الأحد، إن تونس مددت إجراءات العزل العام لوقف تفشي فيروس كورونا حتى الرابع من مايو/أيار.

وأكدت تونس تسجيل 866 حالة إصابة بالفيروس و37 حالة وفاة متصلة به وفرضت عزلا عاما منذ 20 مارس/ آذار.

ويضر تفشي المرض بشدة بقطاع السياحة التونسي الذي يسهم بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويعد مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية.

رفع حظر التجول في العراق

كما أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات.

وبهذا يصبح مجموع الإصابات في العراق 1539، والوفيات 82 وحالات الشفاء 1009.

في سياق آخر، أمر محافظ البصرة بغلق مدينة الزبير بالكامل وفرض الحجر والحظر بالكامل على المدينة ومناطقها من مساء اليوم حتى إشعار آخر.

وفي تطور جديد بالعراق، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهات المختصة خبر رفع حظر التجول في شهر رمضان من السادسة صباحا حتى السابعة مساءً، مع استثناء مناطق محددة.

في سياق آخر، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تأكيدها السماح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل حصراً ولا يسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها خلال شهر رمضان".

وأضافت أنه سيتم "السماح بمزاولة الأعمال وفتح المحال التجارية والمصانع والمعامل خلال ساعات النهار، في أوقات رفع الحظر، وبالحد الأدنى من العاملين".

وأضافت أنه سيتم الاستمرار بغلق المدارس والجامعات ودور العبادة والمقاهي والملاعب الرياضية والمولات وقاعات الأفراح ومنع إقامة مجالس العزاء والتجمعات.

135 إصابة جديدة في المغرب

وفي المغرب، بثت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن وزارة الصحة، تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 2820، مع ارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 322.

57 حالة تعافٍ في عمان

ومن ناحية أخرى، أكدت وزارة الصحة العمانية على "تويتر"، الأحد، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 1266.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 57 من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 233.

كما أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7.

164 إصابة جديدة في الكويت

هذا وأفادت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، بتسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الإجمالي إلى 1915 إصابة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الصحة الكويتي باسل حمود الصباح على "تويتر" تعافي 25 من المصابين بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 305.

6 إصابات في فلسطين وحالة وفاة في سوريا

وإلى ذلك، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل ٦ إصابات جديده بفيروس كورونا، وبلغ العدد الكلي للمصابين 319.

وفي لبنان، نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن وزارة الصحة العامة تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 673.

وفي سوريا، ذكرت وكالة أنباء النظام أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3.

يأتي ذلك فيما أعلنت رئاسة الوزراء الأردنية على تويتر نقلا عن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا كما تم تسجيل 7 حالات شفاء جديدة غادرت مستشفيات العزل.

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ودوليا، سُجّلت في الولايات المتحدة 1891 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي في البلاد، السبت، إلى 38,664، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، فيما وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 732,197 منذ بدء الوباء.

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 18 إبريل/نيسان فيما يعد أقل عدد منذ 17 مارس/آذار وبتراجع عن 27 حالة أعلنت في اليوم السابق.