86 إصابة جديدة بكورونا في عُمان وارتفاع عدد المتعافين بالكويت

أعلنت وزارة الصحة العمانية على "تويتر"، الأحد، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الإجمالي إلى 1266 إصابة.

وأفادت الوزارة بتعافي 57 من الفيروس ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 233. فيما بلغت الوفيات 6 حالات.

يأتي ذلك فيما أعلن وزير الصحة الكويتي باسل حمود الصباح على "تويتر" تعافي 25 من المصابين بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 305.

وإلى ذلك، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل ٦ إصابات جديده بفيروس كورونا، وبلغ العدد الكلي للمصابين 319.

موضوع يهمك تجاوزت حصيلة الوفيات بوباء كوفيد-19 في أوروبا 100 ألف، أي نحو ثلثي الضحايا في العالم، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس يستند... 100 ألف وفاة في أوروبا.. وإسبانيا تمدد الإغلاق فيروس كورونا

ودوليا، سُجّلت في الولايات المتحدة 1891 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي في البلاد، السبت، إلى 38,664، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، فيما وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 732,197 منذ بدء الوباء.

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 18 إبريل/نيسان فيما يعد أقل عدد منذ 17 مارس/آذار وبتراجع عن 27 حالة أعلنت في اليوم السابق.