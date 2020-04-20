الأمم المتحدة: اللاجئات أكثر عرضة للعنف أثناء أزمة كورونا

تواجه النساء والفتيات النازحات خطراً متزايداً من التعرض للعنف خلال أزمة فيروس كورونا، وفق ما قالت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الاثنين.

وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مخاطر إجبار النساء الفتيات على الزواج وهنّ قاصرات تزيد في ظل أزمة الوباء، وكذلك مخاطر إجبارهن على ممارسة الدعارة.

وفُرضت إجراءات إغلاق في كافة أنحاء العالم تقريباً للسيطرة على انتشار كوفيد-19، ترتب عنها قيود على التحركات وتوقف للخدمات.

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وقالت جيليان تريغز، مساعدة المفوض السامي لشؤون اللاجئين: "نحتاج إلى إيلاء اهتمام عاجل لحماية النساء والفتيات اللاجئات والمشردات وعديمات الجنسية في زمن تفشي الوباء".

وأضافت: "هن من بين الأشخاص الأكثر عرضةً للخطر"، مشددةً على وجوب "عدم ترك الأبواب مفتوحة أمام المعتدين وتوفير المساعدة للنساء اللواتي يعانين من سوء المعاملة والعنف".

ولفتت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن القيود المفروضة في العديد من البلدان تعني محدودية الوصول إلى خدمات الدعم، كما أن بعض الملاجئ الآمنة التي كانت تؤوي الأكثر ضعفاً أغلقت مؤقتاً.

ولمواجهة هذه المخاطر، تقوم المفوضية بتوزيع "أموال طوارئ" على النساء اللواتي يعتبرن عرضة للعنف.

واعتبرت تريغز أن على الحكومات ضمان أخذ معالجة "أخطار العنف المتزايدة" ضد النساء النازحات في عين الاعتبار ضمن خطط عملها لمحاربة وباء كورونا.