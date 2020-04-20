السودان.. تحذير من الانهيار الكامل للنظام الصحي بسبب كورونا

حذرت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان لها من الانهيار الكامل للنظام الصحي في السودان، نتيجة نزف الكوادر الطبية لعدم توفر أدوات الحماية الشخصية اللازمة في مواجهة فيروس كورونا على حد وصف البيان.

وحذرت اللجنة من أن نزف الكوادر الطبية قد بدأ بالفعل وأن استمرار معاناته في ظل الظروف الحالية تهدد بانهيار النظام الصحي برمته.

وأشارت اللجنة في بيانها على توقف عدد من المستشفيات أو جزء منها نتيجة لحجر جزء كبير من هذه الكوادر بسبب حالات اشتباه أو حالات مؤكدة بكورونا.

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وكانت السلطات السودانية، قد أعلنت الاثنين، الماضي فرض حظر التجول الشامل في كل أجزاء العاصمة الخرطوم لثلاثة أسابيع ابتداء من السبت، وذلك لمواجهة تفشي وباء كوفيد 19 بعد تسجيل عشر إصابات في يوم واحد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) "السودان يعلن فرض حظر التجول الشامل لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من السبت المقبل في إطار جهود مكافحة جائحة كورونا".

وقال أكرم علي التوم، وزير الصحة في بيان بثه التلفزيون الرسمي "وصلت حالات المصابين بفيروس كوفيد 19 حتى منتصف ليل الأحد الثاني عشر من نيسان/ Yبريل إلى عشر حالات ومن بين هذه الحالات رجل أجنبي توفي داخل مستشفى بالخرطوم".

واشتكى التوم من نقص الأدوية ومستلزمات الوقاية للكوادر الصحية، وقال "ليس عندنا أدوية ومعينات الوقاية للكادر الصحي اقتربت من النفاد، كما أن مواد الفحص التي حصلنا عليها من المنحة الصينية قاربت على النفاد".

وأكد الوزير وفاة أحد الموجودين في العزل الصحي ليرتفع عدد المتوفين جراء الوباء إلى أربعة.