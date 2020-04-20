الصحة السعودية: تسجيل 1122 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1122 حالة، تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 10,848 إصابة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي اليومي للمتحدث باسم الوزارة، محمد العبدالعالي، حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

وأشار عبدالعالي إلى ارتفاع عدد حالات التعافي من كورونا إلى 1490 حالة في المملكة، فيما تم تسجيل 6 وفيات، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 103، مشددا على أهمية الإبقاء على الإجراءات الاحترازية.

وقال إن 874 حالة مصابة بفيروس كورونا اكتشفت خلال المسح النشط، مشيراً إلى أن 73% من إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد لغير سعوديين.

وكان المسؤول السعودي أكد، أمس الأحد، أن آليات الفحص والعلاج موحدة في مناطق المملكة كافة. وأكد أن الفحوص المخبرية تعتمد عاملي "السرعة والدقة" معا، مشيرا إلى أن إجمالي الفحوص المخبرية حتى الآن تخطى 180 ألف فحص.

وأكد أن المسح النشط يتم وفقا لحسابات المخاطر وعلى مراحل متدرجة، لافتا إلى أن مختبرات عالية الدقة تشارك في الكشف عن الفيروس. وتابع قائلا إن المسح النشط متواصل في المواقع الأكثر عرضة للتفشي.

وفي وقت سابق، شدد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، على أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأضاف قائلا: "نريد الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان"، مشيراً إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة تجاوز الـ10 آلاف إصابة.

وأشار إلى أن السلطات السعودية تتوقع استمرار تزايد الإصابات بكورونا في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه تم اعتماد مبلغ 47 مليار ريال تم تقديمها لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.