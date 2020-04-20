وفيات كورونا بأميركا تتجاوز 40 ألفاً ولا ضحايا بالصين لليوم الثاني

سُجّلت في الولايات المتحدة 1,997 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي في البلاد، الأحد، إلى 40,661، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، التي أشارت إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 759,086 منذ بدء الوباء.

وكان إحصاء أعدته وكالة "رويترز" كشف أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز 40 ألفا اليوم، وهو أعلى عدد وفيات على مستوى العالم، وتقريباً ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم.

لا وفيات بالصين

يأتي ذلك فيما قالت الصين، اليوم الاثنين، إنها لم تسجل وفيات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، فيما تم تسجيل 12 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 19 أبريل بتراجع عن 16 حالة أعلنت في اليوم السابق مع عدم وجود حالات وفاة.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية، إن من هذا العدد كانت هناك ثماني حالات لأشخاص جاؤوا من الخارج بتراجع عن تسع حالات في اليوم السابق.

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وكانت هناك أربع حالات عدوى محلية من بينها ثلاث حالات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي وحالة واحدة في منغوليا الداخلية.

وأعلنت الصين أيضا 49 حالة إصابة جديدة بكورونا لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض في البر الرئيسي في 19 أبريل/نيسان مقابل 44 في اليوم السابق.

ويوجد الآن ببر الصين الرئيسي في المجمل 82747 حالة إصابة و4632 حالة وفاة بنهاية يوم 19 أبريل.

نيوزيلندا تستعد للمستوى الرابع

هذا وتستعد نيوزيلندا لإعلان ما إذا كانت ستخفف تدابير مكافحة فيروس كورونا، فيما سجلت 9 حالات إصابة جديدة فقط بكوفيد-19 اليوم الاثنين دون تسجيل أي حالة وفاة، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة بنيوزيلندا 1440 حالة و12 حالة وفاة.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا، الاثنين، إن نيوزيلندا ستمدد تدابير العزل العام السارية لمكافحة فيروس كورونا أسبوعا ستنتقل بعده لمستوى أقل من القيود.

وقالت أرديرن في مؤتمر صحافي: "نيوزيلندا ستخرج من المستوى الرابع من العزل العام في الساعة 11:59 مساء الاثنين الموافق 27 أبريل أي أسبوع من اليوم".