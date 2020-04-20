ألمانيا تتكفل بعلاج أوروبيين مصابين بكورونا في مشافيها

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين أن بلادها ستتحمل نفقة علاج المرضى الأوروبيين المصابين بوباء كورونا، والذين يخضعون للعلاج في مستشفياتها وتتطلب رعايتهم والاستعانة بجهاز التنفس الاصطناعي.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، قبل اجتماع لمجلس الوزراء حول أزمة فيروس كورونا المستجد، إن كلفة رعاية هؤلاء المرضى قد تصل إلى نحو 20 مليون يورو.

وأوضح أن "ألمانيا ستدفع تكاليف رعاية المرضى" الأوروبيين "لأن هذا هو مفهومنا للتضامن الأوروبي".

واستقبلت ألمانيا، الأقل تضرراً من جيرانها بالوباء والتي لديها أسرة شاغرة في أقسام الإنعاش، مرضى أوروبيين منذ نهاية آذار/مارس الماضي، لتخفيف العبء عن الأنظمة الصحية في الدول المجاورة.

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وأشار الوزير إلى أن برلين تتكفل حالياً بنفقة علاج "أكثر من 200 مصاب بالفيروس" وتملك "القدرة، إذا لزم الأمر، على استيعاب المزيد".

وبين المرضى الذين دخلوا المستشفى في ألمانيا، قدم 130 شخصاً من فرنسا و44 من إيطاليا و55 من هولندا، بحسب ما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الاثنين.

ويأتي إعلان هذا الأمر بالتزامن مع إعادة فتح غالبية المتاجر التي لا تزيد مساحتها على 800 متر مربع الاثنين في ألمانيا، كجزء من الرفع التدريجي لتدابير الإغلاق التي اتُخذت للحد من تفشي كورونا.

وكان شبان قد أعلن الجمعة أن فيروس كورونا المستجد بات "تحت السيطرة" في ألمانيا.

وسجلت ألمانيا حتى الاثنين 141672 إصابة بفيروس كورونا المستجد (بزيادة 1175 حالة خلال 24 ساعة) و4404 وفيات، بحسب آخر حصيلة لـ"معهد روبرت كوخ".