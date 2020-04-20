بوتين: ذروة انتشار فيروس كورونا في روسيا لم تأتِ بعد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن روسيا تمكنت من الحد من أزمة فيروس كورونا لكن ذروة انتشار المرض لم تأت بعد.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في روسيا 47 ألف حالة اليوم الاثنين، بينما بلغ عدد الوفيات الكلي 405.

وكانت السلطات الروسية، قد أعلنت اليوم الاثنين، عن تسجيل 4268 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 47121 إصابة و405 وفيات.

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وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان، أن 155 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 75 في العاصمة موسكو.

وتبقى موسكو البؤرة الأساسية لتفشي الوباء، حيث تجاوزت حصيلة الإصابات فيها 26 ألفا، بزيادة 2026 حالة عن اليوم السابق، مع أن هذا الرقم أقل من حصيلة أمس التي بلغت 3570 حالة. وسجلت موسكو خلال اليوم الماضي 28 وفاة من أصل 44 في عموم البلاد في ذلك اليوم.

وتعتبر مقاطعة موسكو ثاني أكبر بؤرة مع 578 إصابة جديدة.

وكانت روسيا شهدت ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة والوفيات بكورونا، أمس الأحد، حيث سجلت 48 وفاة و6060 إصابة جديدة.