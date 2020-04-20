شاهد.. ممرضة مصرية ترقص وتغني مع طفلة مصابة بكورونا

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لإحدى الممرضات في مستشفى عزل قها المركزي، التابع لمحافظة القليوبية، وهي تساعد طفلة مصابة بفيروس كورونا على الغناء والرقص على إحدى أغاني الأطفال المشهورة، وذلك للتخفيف عن الأطفال في مواجهتهم للمرض، خاصة في حالات عزل الأطفال المصابة في غرف منفصلة عن أسرهم نظراً لاختلاف حالات الإصابة.

وأثار ذلك تفاعلاً كبيراً في مصر وتقديراً لجهود فرق التمريض والأطقم الطبية في مستشفيات العزل ومحاولتهم للتخفيف عن المرضى.

كما نشرت الصفحة الخاصة بالمستشفى على مواقع التواصل هذا الفيديو تقديراً لجهود فريق التمريض والأطقم الطبية في المستشفى.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، كانت قد أعلنت الأحد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.

وذلك بالإضافة إلى تسجيل 112 حالة جديدة الأحد، ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، من بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.