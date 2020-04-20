لا إصابات محلية بكورونا بالأردن.. ونسبة التعافي بالجزائر 35%

تستمر الدول العربية بتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في وقت ترتفع فيه حالات التعافي من المرض، بينما تزداد وتيرة الوفيات بشكل أبطأ.

الأردن.. لا إصابات محلية

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة تسجيل 8 إصابات بكورونا قادمة عبر الحدود لسائقي شاحنات، منهم 3 أردنيين، مشدداً على أن "لا إصابات جديدة بكورونا داخل المملكة".

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بكورونا في الأدرن إلى 425، بينما وصل عدد المتعافين إلى 282 بعد تسجيل 6 حالات شفاء اليوم.

الإمارات.. 1360 حالة تعافٍ

وفي الإمارات، ارتفع عدد المتعافين إلى 1360 حالة بعد تسجيل 74 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس⁧ كورونا المستجد⁩، وتعافيها التام من أعراض المرض.

كما تم الكشف عن 484 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 7265.

144 إصابة جديدة في سلطنة عُمان

وأعلنت وزارة الصحة العُمانية، الاثنين، تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السلطنة، منها 58 لمواطنين عمانيين، ليرتفع الإجمالي إلى 1410.

موضوع يهمك اتخذت وزارة الخارجية الإماراتية الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية إجلاء "رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين لم يتمكنوا من... الإمارات تستمر في إجلاء رعاياها ورعايا دول أخرى لمواطنهم الخليج العربي

وذكّرت الوزارة في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر"، أن سلطنة عمان شهدت 7 حالات وفاة لمصابين بكورونا حتى الآن.

وأفاد مركز الأخبار العماني على "تويتر" أن "اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا تؤكد على استمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها، بما في ذلك صلاة التراويح. وتمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو.

وأضافت "يمنع منعا باتا إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية".

62 حالة شفاء جديدة في الكويت

يأتي ذلك فيما أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح، الاثنين، عن تسجيل 62 حالة شفاء جديدة في البلاد، بمجموع كلي بلغ 367 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 1995.

كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في الكويت، ليصل إجمالي الوفيات إلى 9.

في سياق آخر، أعلن مجلس الوزراء الكويتي تمديد تعطيل عمل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة حتى 28 مايو/أيار بسبب كورونا.

كما قرر مجلس الوزراء تعديل موعد حظر التجول من بداية رمضان، ليصبح من الساعة 4 مساء حتى 8 صباحاً.

فلسطين.. 7 إصابات جديدة

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 329 في جميع المحافظات، و120 حالة في مدينة القدس. ومن بين الإصابات 15 حالة في غزة.

كما أكدت الوزارة، في منشور على صفحتها في موقع "فيسبوك"، تسجيل "حالتي انتكاسة لمتعافين اثنين من بيت لحم"، مضيفةً أن "حصيلة المتعافين الإجمالية" تبلغ 69 حالة.

وفي المجمل، سجلت الأراضي الفلسطينية ثلاث حالات وفاة بالفيروس منذ بدء ظهور الوباء هناك الشهر الماضي.

الجزائر.. 35% نسبة الشفاء

وفي الجزائر، كشف وزير الصحة أن 53% من الوفيات بفيروس كورونا المستجد سجلت في البليدة وفي العاصمة.

وأكد الوزير أن "هناك منحى تنازليا للوفيات في الأيام الأخيرة" في الجزائر، مضيفاً أن 35% من الحالات المسجلة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء.

كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 2718.

وتم تسجيل 9 وفيات جديدة بكورونا في الجزائر، مما يرفع الإجمالي إلى 384 حالة. في المقابل، تماثل 52 مصاباً جديداً للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 1099.

لبنان.. 4 إصابات جديدة

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع إجمالي الحالات في البلاد إلى 677.

المغرب.. 3046 إصابة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي إلى 3046 حالة.

وأضافت أن حالات التماثل للشفاء ارتفعت في المغرب لتصل إلى 350 متعافيا. أما مجموع الوفيات في المغرب، فبلغ 143 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن نسبة الشفاء من كورونا في المغرب تبلغ 11.5%.

العراق.. 35 إصابة جديدة

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 1574.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس، ليظل إجمالي الوفيات عند 82.

قطر.. 9 وفيات

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 6015.

كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في قطر مما يرفع الحصيلة إلى 9 وفيات.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 37 حالة شفاء جديدة من كورونا، مما يرفع إجمالي المتعافين إلى 555.

السودان.. 12 وفاة

وفي السودان، كشفت السلطات الصحية عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها وفاتان، ليرتفع مجمل أعداد الحالات المسجلة في البلاد إلى 92، بينها 12 حالة وفاة.

ومع ازدياد الحالات المكتشفة، حذرت لجنة أطباء السودان المركزية من الانهيار الكامل للنظام الصحي في السودان.

من جهتها، قالت سلطات الطيران المدني إنها مددت إغلاق مطار الخرطوم أمام حركة الطيران إلى 20 مايو/أيار القادم، مستثنية رحلات البضائع ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول بالإضافة إلى رحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

تونس.. 17 حالة شفاء

وفي تونس، أعلنت السلطات الصحية وصول عدد حالات الشفاء إلى 148 حتى يوم 17 إبريل/نيسان الجاري.

من جهتها، أعلنت وزارة الشؤون الدينية تعليق صلاة التراويح في رمضان بسبب كورونا.

مصر.. 3333 إصابة

وفي مصر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة.

وبذلك ترتفع الأرقام في مصر إلى 3333 إصابة و250 حالة وفاة بكورونا.