غانا تلجأ للطائرات المسيّرة لتسريع فحوص فيروس كورونا

قالت شركة زيبلاين ومقرها الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إن غانا تستخدم طائرات توصيل مسيّرة تشغلها الشركة، حتى تتمكن من إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد على نحو أسرع للسكان خارج المدن الرئيسية، وسجلت غانا 834 إصابة مؤكدة بالفيروس وتوفي تسعة أشخاص بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالعدوى.

وأجرت زيبلاين، أول رحلة لنقل عينات لإجراء فحوص الفيروس فى الأول من إبريل، وستنقل الآن عينات من أكثر من ألف منشأة صحية فى المناطق الريفية إلى مختبرات فى العاصمة أكرا وفى كوماسي ثاني أكبر مدن البلاد.

وقال كيلر ريناودو الرئيس التنفيذى لزيبلاين فى بيان "سيتيح استخدام طائرات التسليم المسيّرة، لنقل عينات اختبار كوفيد-19، للحكومات الاستجابة للوباء وسيساعد فى إنقاذ الأرواح بشكل أسرع".

وقالت هيئة الصحة في غانا، إنها اختبرت 57 ألف عينة حتى 15 إبريل.

وتشغل الشركة بالفعل أسطولا من الطائرات المسيرة فى غانا ورواندا لتوصيل الدم واللقاحات ولوازم طبية ضرورية أخرى إلى المناطق الريفية.

وقالت الشركة إن استخدام الطائرات المسيرة سيختصر وقت توصيل العينات من ساعات، تحتاجها الشاحنات لقطع الطرق الريفية لجمعها من المستشفيات، إلى أقل من ساعة في بعض الحالات.