كورونا يودي بحياة أكثر من 165 ألفاً حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 165,216 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية، الاثنين، حتى الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.

وشُخصت أكثر من 2,403,410 إصابات رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب علاجا في المستشفى. ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقل عن 537,700 شخص.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات. والدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا، ثم إسبانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة.

وبلغت الوفيات في أوروبا، الاثنين الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، 104,028 حالة.

أدنى معدل يومي في بريطانيا

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا إلى 14,829 بعد تسجيل 429 حالة وفاة جديدة في أدنى زيادة يومية منذ أسبوعين على الأقل.

وقالت هيئة الصحة الوطنية، إن 15 متوفى "تتراوح أعمارهم بين 49 و92 عاما لم تكن لديهم مشكلات صحية معروفة".

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إسبانيا وإيطاليا وهولندا

وتوفي 399 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في إسبانيا، مقابل 410 وفيات في اليوم السابق، في أدنى حصيلة وفيات يومية في البلاد منذ أسابيع، كما أعلنت وزارة الصحة الاثنين.

وبلغ عدد الإصابات حتى الآن 200210 حالات في البلاد التي تلي إيطاليا والولايات المتحدة من حيث عدد الضحايا، في حين بلغ عدد من شفوا من المرض 80587، وفقا لوكالة فرانس برس.

يأتي ذلك فيما أعلنت إيطاليا عن تراجع في عدد إصابات كورونا للمرة الأولى منذ بلوغ ذروة انتشار الفيروسفي البلاد.

وقالت هولندا إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع 750 إلى 33,405 حالات، كما تم تسجيل 67 حالة وفاة جديدة.

روسيا كورونا

ماذا عن روسيا؟

كما سجلت روسيا 4268 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، انخفاضاً من 6060 حالة سجلتها في اليوم السابق. وارتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، إلى 47121.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة فيروس كورونا، إن 44 مريضاً روسياً توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نقلا عن رويترز.

تراجع الإصابات في ألمانيا

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الاثنين، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 1775 حالة إلى 141,672 حالة، فيما يمثل ثاني يوم على التوالي من تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 110 حالات إلى 4404 حالات.

النرويج: الأطفال بمنأى عن العدوى

يأتي ذلك فيما أعادت النرويج، حيث يبدو تفشي كوفيد-19 تحت السيطرة، الاثنين، فتح دور الحضانات، وهي الخطوة الأولى في إطار رفع بطيء وتدريجي للقيود في المملكة.

وبررت السلطات خطوتها التي تأتي بعد خمسة أسابيع ونصف من الإغلاق، باعتبارات صحية قائمة على أن الأطفال يبدون بمنأى عموماً عن العدوى، كما لناحية تسهيل هذا القرار عودة الأهل إلى أعمالهم.

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الوضع في إسرائيل

وارتفع عدد الوفيات في إسرائيل، بسبب فيروس كورونا، إلى 173، بحسب ما أفاد به مراسل "العربية" و"الحدث" في القدس. وبلغ عدد المصابين 13,654 من بينهم 114 وضعوا على أجهزة تنفس.

وكانت أحدث إحصائية أعدتها وكالة "فرانس برس" عن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا حول العالم، الأحد، أفادت بأن أكثر من 160 ألف وفاة شهدها العالم نتيجة الفيروس المستجد "كوفيد-19".

أكبر ارتفاع في الهند

وسجلت الهند، الاثنين، أكبر ارتفاع في يوم واحد في حالات الإصابة بالفيروس التاجي المستجد، حيث خففت الحكومة واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم للسماح باستئناف بعض الأنشطة الصناعية والزراعية.

وأعلنت السلطات 1553 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما رفع إجمالي الإصابات في الهند إلى 17000. وتوفي ما لا يقل عن 543 شخصًا بسبب كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا. وأوقفت أوامر البقاء في المنزل في الهند في 24 مارس جميع الخدمات باستثناء الخدمات الأساسية.



بلجيكا: تجاوزنا ذروة كورونا

كما أكدت خلية الأزمة الصحية في بلجيكا، أن البلاد تجاوزت ذروة الوفيات بفيروس كورونا.

وقالت الخلية إن بلجيكا تسجل تراجع عدد الوفيات والمصابين في العناية الفائقة.

وأشارت الخلية، الاثنين، إلى تسجيل 168 حالة وفاة جديدة، وارتفاع الإجمالي إلى 5828.

كما أفادت بكشف 1489 إصابة جديدة، وارتفاع الإجمالي الى 39983 مصابًا.

167 وفاة في باكستان

هذا وأكدت السلطات الطبية الباكستانية ارتفاع عديد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد إلى 176 حالة وفاة، كما زاد إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 8418 حالة مؤكدة حتى صباح يوم الاثنين.

ووفق الإحصاءات الحكومية، تم تسجيل 17 حالة وفاة و425 إصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب مراسل "العربية" في إسلام أباد عبد الرحمن رزق.

وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أن عديد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1970 حالة. وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تم إجراء 4873 فحصا للكشف عن فيروس كورونا الجديد، ليصل إجمالي الفحوصات إلى 104302.

ارتفاع وفيات سويسرا

وفي سويسرا ، قالت وزارة الصحة العامة الاثنين إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بلغ 1142 حالة، ارتفاعا من 1135 أمس الأحد.

وأضافت الوزارة أن عدد الفحوص التي جاءت نتائجها إيجابية زاد أيضا إلى 27944 من 27740 الأحد.

وسمح تباطؤ ظهور إصابات جديدة بالفيروس للحكومة السويسرية بالبدء في تخفيف قيود العزل العام المفروضة منذ 27 إبريل/نيسان.